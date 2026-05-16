Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев се наложиха в бягането на 400 метра при жените и мъжете в 48-ия международен атлетически турнир “Нови звезди” в София. При дамите Драгиева стигна до първата позиция с 56.00 сек. На второ място се нареди Ванеса Янкова с 57.76 сек, а третата позиция на почетната стълбичка зае Кристина Кирова с 57.89 сек.

При мъжете, където голяма част от атлетите не стартираха заради неблагоприятните атмосферни условия, Панев се наложи с личен рекорд от 50.09 сек. Втори се нареди Иван Иванов с 50.29 сек, а трети Ангел Райков с 50.90 сек.

В бягането на 800 м при мъжете Мартин Балабанов нямаше сериозна съпротива за първото място и спечели убедително с 1:54.75 мин. Виктор Петков се нареди втори с 2:00.86 мин, а Васил Понев завърши трети с 2:03.10 мин.