Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

  • 16 май 2026 | 20:01
  • 349
  • 0
Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев №1 на 400 м, Мартин Балабанов на 800 м

Дева-Мария Драгиева и Стилян Панев се наложиха в бягането на 400 метра при жените и мъжете в 48-ия международен атлетически турнир “Нови звезди” в София. При дамите Драгиева стигна до първата позиция с 56.00 сек. На второ място се нареди Ванеса Янкова с 57.76 сек, а третата позиция на почетната стълбичка зае Кристина Кирова с 57.89 сек.

При мъжете, където голяма част от атлетите не стартираха заради неблагоприятните атмосферни условия, Панев се наложи с личен рекорд от 50.09 сек. Втори се нареди Иван Иванов с 50.29 сек, а трети Ангел Райков с 50.90 сек.

В бягането на 800 м при мъжете Мартин Балабанов нямаше сериозна съпротива за първото място и спечели убедително с 1:54.75 мин. Виктор Петков се нареди втори с 2:00.86 мин, а Васил Понев завърши трети с 2:03.10 мин.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Валентин Андреев безапелационен на чук в София

Валентин Андреев безапелационен на чук в София

  • 16 май 2026 | 19:24
  • 460
  • 0
Стилиян Орлинов спечели скока на дължина на “Нови звезди”

Стилиян Орлинов спечели скока на дължина на “Нови звезди”

  • 16 май 2026 | 19:06
  • 352
  • 0
Деян Гемижев се наложи на диск в София

Деян Гемижев се наложи на диск в София

  • 16 май 2026 | 18:49
  • 420
  • 0
Георги Петков и Симона Стоянова със златен дубъл на 100/200 м на “Нови звезди”

Георги Петков и Симона Стоянова със златен дубъл на 100/200 м на “Нови звезди”

  • 16 май 2026 | 18:26
  • 1212
  • 0
Дуплантис отвя конкуренцията на Диамантената лига в Шанхай

Дуплантис отвя конкуренцията на Диамантената лига в Шанхай

  • 16 май 2026 | 18:07
  • 2881
  • 0
Георги Петков и Симона Стоянова най-бързи на 100 метра на "Нови звезди"

Георги Петков и Симона Стоянова най-бързи на 100 метра на "Нови звезди"

  • 16 май 2026 | 16:39
  • 1184
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 142213
  • 690
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 13850
  • 18
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 57917
  • 69
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 13007
  • 14
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 24682
  • 50
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 24267
  • 39