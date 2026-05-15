Давид Давидов е гост в Block Out
MOUZ надигра тотално Aurora и се класира на плейофи в Астана

  • 15 май 2026 | 10:41
Отборът на MOUZ победи Aurora и се класира за полуфиналите на турнира по CS 2 - PGL Астана. Това се случи, след като "мишоците" надиграха тотално турските си съперници с 2:0 (13-11. 13-8).

Дориан "xertioN" Берман направи много силен мач с 44 елиминации и 1.78 рейтинг. Двете карти, на които MOUZ се справи повече от добре, бяха Dust 2 и Nuke.

По този начин Адам "torzsi" Торжас и компания ще срещнат победителя от двойката Spirit - G2, който ще стане ясен в днешния ден. За Aurora пък остават 40,000 долара от наградния фонд.

