MOUZ надигра тотално Aurora и се класира на плейофи в Астана

Отборът на MOUZ победи Aurora и се класира за полуфиналите на турнира по CS 2 - PGL Астана. Това се случи, след като "мишоците" надиграха тотално турските си съперници с 2:0 (13-11. 13-8).
Дориан "xertioN" Берман направи много силен мач с 44 елиминации и 1.78 рейтинг. Двете карти, на които MOUZ се справи повече от добре, бяха Dust 2 и Nuke.
По този начин Адам "torzsi" Торжас и компания ще срещнат победителя от двойката Spirit - G2, който ще стане ясен в днешния ден. За Aurora пък остават 40,000 долара от наградния фонд.
Снимка: PGL