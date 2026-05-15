MOUZ надигра тотално Aurora и се класира на плейофи в Астана

Отборът на MOUZ победи Aurora и се класира за полуфиналите на турнира по CS 2 - PGL Астана. Това се случи, след като "мишоците" надиграха тотално турските си съперници с 2:0 (13-11. 13-8).

🖱️ @mousesports take the Quarterfinal 2-0 and march into the Semifinals at Barys Arena. A well-fought run at PGL Astana 2026 comes to an end for @AuroraCS2_GG #PGLAstana pic.twitter.com/pkhNzXQSaI — PGL (@pglesports) May 15, 2026

Дориан "xertioN" Берман направи много силен мач с 44 елиминации и 1.78 рейтинг. Двете карти, на които MOUZ се справи повече от добре, бяха Dust 2 и Nuke.

What an insane comeback and match.

Great first arena experience for our 2 rookies @xelexcs and @jLcsgo_



And the insane performance from @xertioNCS 🥵



GGWP Aurora 🤝 pic.twitter.com/kyVLeIIPDy — MOUZ (@mousesports) May 15, 2026

По този начин Адам "torzsi" Торжас и компания ще срещнат победителя от двойката Spirit - G2, който ще стане ясен в днешния ден. За Aurora пък остават 40,000 долара от наградния фонд.

Снимка: PGL