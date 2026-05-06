Камерън Макeвой е готов да приеме ново предизвикателство

Олимпийският шампион по плуване Камерън Макeвой е готов да приеме ново предизвикателство и да преследва трофеи на 50 метра бътерфлай, пише агенция Reuters.

Със златни медали на 50 метра във всички четири стила, предлагани на Олимпийски игри за първи път на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година, австралиецът се стреми да си осигури селекция за 50 метра бътерфлай на националните квалификации, преди да се бори за медали на Игрите на Британската общност в Глазгоу от 23 юли до 2 август.

Надеждите на съотборниците му, че може да добави 100 метра свободен стил към репертоара си и да помогне на Австралия да спечели титли в щафетата, обаче пропаднаха, тъй като 31-годишният спортист бе категоричен, че това би било твърде трудно за управление.

Камерън Макевой, чиито иновативни методи на тренировки често са копирани от съперниците му, каза, че същият опростен режим, донесъл му олимпийски и световни титли в дисциплината бътерфлай, е еднакво приложим и в бътерфлая.

„Единствената разлика е техниката, но всичко останало е под един и същ знаменател“, заяви той и добави:

„Така че изобщо няма да се налага да променям тренировките си. Просто ще се опитам отключа правилната техника за бътерфлай.“

Макевой плува 50 метра бътерфлай практически импулсивно на Световното първенство в Доха през 2024 година и изненадващо грабна бронз в дисциплината.