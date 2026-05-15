Стефан Стефанов се класира на полуфинал на Европейското в Самоков

  • 15 май 2026 | 15:47
Стефан Стефанов стана третият полуфиналист за България на Европейското първенство по борба за юноши и девойки в Самоков, след като достигна топ 4 в тежката категория на свободния стил. По-рано Георги Мърков-младши стана шампион в класическия стил, а днес Андреа Нисева ще се бори на финал при дамите.

Стефанов прави силен турнир на 110 кг свободен стил и все още не е губил техническа точка. В квалификациите той надви украинеца Тимофий Тринчук с 11:0, след което пребори латвиеца Ернестс Стабинс с 5:0. На полуфиналите българинът ще се изправи срещу турчина Абдуррахман Байсал.

Останалите българи все още имат шансове за репешажи. Най-силно сред тях се представи Петко Саракостов, който записа две победи на 65 кг. Той надви с 12:5 Винс Ланг (Унгария) с 12:5, след което се наложи с 14:6 над Теодорос Цирипов (Гърция). Той обаче отстъпи с 0:10 на Максим Монгуш (Русия), който може да го изтегли на репешаж при победа срещу Ищван Над (Румъния) на полуфиналите.

Емир Джеватов (48 кг), Мерт Мустафов (55) и Алберт Шукри (80) също допуснаха загуби и ще чакат репешажи.

