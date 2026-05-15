  15 май 2026 | 15:07
Раузи и Карано застанаха очи в очи преди битката реванш

Пресконференцията преди събитието на Netflix в събота завърши с поглед очи в очи между Ронда Раузи и Джина Карано.

Ронда Раузи и Джина Карано ясно показаха, че между тях няма вражда преди двубоя им в събота. Въпреки че по време на пресконференцията в четвъртък имаше няколко напрегнати момента, най-големите имена в бойната карта демонстрираха изцяло професионално отношение.

Раузи и Карано застанаха в сдържано втренчване една към друга на сцената, след като всяка от тях отправи комплименти към другата. Те коментираха как се е стигнало до този двубой и организирането на толкова мащабно събитие, промотирано от компанията на Джейк Пол – Most Valuable Promotions.

В подглавния мач Нейт Диаз и Майк Пери не видяха нужда да нажежават обстановката преди срещата си. През цялата седмица Диаз заявяваше, че не смята за необходимо да започва конфликти с опонентите си, а просто реагира на казаното по негов адрес. Въпреки че Пери обеща зрелищен нокаут, той също не отправи остри думи към Диаз преди битката. Всъщност, двамата дори се поздравиха с юмруци след втренчването си на сцената.

Бившият шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану също застана лице в лице със своя съперник Филип Линс. Двамата ще се срещнат в третия основен двубой от картата. Нгану, който напусна UFC като свободен агент, има една победа в ММА след раздялата си с организацията, постигната с нокаут над Ренан Ферейра в PFL.

Сега Нгану ще се опита да надгради този успех, изправяйки се срещу Линс в събота.

