Красимир Инински: В София ще поставим началото на новите тенденции в европейския бокс

Четири месеца. Точно толкова остава до началото на Европейското първенство по бокс за мъже и жени. От 15 до 26 септември София ще стане арена на звездни битки, които ще определят най-добрите от най-добрите на Стария континент. Мястото? „Асикс Арена“ в столицата ни. Президентът на Българска федерация по бокс Красимир Инински сподели как върви подготовката на историческото събитие. Историческо, тъй като това е първото Европейско първенство за мъже и жени под шапката на World boxing. Което го прави още по-значимо и отговорно за България.

Г-н Инински, с намаляването на дните до Европейското първенство, нараства ли пропорционално и вълнението по организацията му?

- Категорично. Ние и за миг не сме спирали да работим. Подготвяме от рано нещата, договаряме се с различни фирми – осветление, озвучаване, абсолютно всичко. Имаме стратегия, направили сме план и имаме визия и работим в тази посока. Това са чисто организационни неща, огромен обем от работа, който се върши всеки ден. Вдигнали сме доста високо летвата.

Всяка година Купа „Странджа“ е определяна от всички наши гости като мини световно първенство. Това успокоява ли ви, че ще се справите и с организацията на европейското?

- Вижте, това е Европейско първенство. Ние имаме ноу хау как да се справим организационно с всичко, но това е много престижно и отговорно събитие. При нас обаче винаги има стремеж да се развиваме и да правим нещата по-добре, откакто сме ги вършили преди. Надграждането е нещо, което е много важно, затова не се задоволяваме с оценките, които сме получавали през годините. Искаме да покажем най-доброто на което сме способни през септември. Това е най-важното събитие за Европа тази година и всички ще очакват от нас максимума.

България и преди е била домакин на европейски първенства, но никога едновременно на мъже и жени. Това правили задачата още по-трудна?

- Не бих казал, но може би още по-предизвикателна и интересна. Ние обичаме това, което правим и вярвам, че ще се справим блестящо.

Има ли предварителни заявки към момента?

- Започнаха да идват. Виждаме едно подмладяване в някои състави, което е напълно нормално, с оглед на предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 година. Отборите залагат на следващите звезди, бъдещи медалисти и шампиони. Това Европейско първенство ще бъде безценно за всеки един участник, който се стреми да бъде част от форума след две години. Затова е и толкова значимо. Поставяме началото на един път, който ще завърши в ЛА. Трябва да сме внимателни, да сме в крак с тенденциите и да се реализираме по най-добрия начин.

Наскоро настъпи промяна в управлението на Министерството на младежта и спорта. Това отразява ли се по някакъв начин на вашата организация?

- Не, категорично. Всяка една власт е длъжна да подкрепя и да помага за развитието на българския спорт. Особено когато говорим и за един от най-успешните за страната ни – бокса. Все пак сме домакини на Европейско първенство за мъже и жени. Това е едно от най-значимите събития за страната ни през тази година и всички искаме да покажем най-доброто от себе си.

Четири месеца преди шампионата, имате ли притеснения?

- Никакви. Знаем какво правим, знаем как да го направим и ще се справим. Притеснение – не, но вълнение – категорично. Това е част от работата ни. Ако няма тръпка и вълнение, значи не правиш нещата с любов. Тръпката, вълнението, желанието – това са важни компоненти. Ако ги няма, няма да е истинско. Тук е момента да призова хората да заповядат в „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември и да подкрепят нашите момчета и момичета. Разполагаме със страхотни отбори, много голям потенциал и талант. Ще имаме нужда и от всеки един човек по трибуните, за да могат тези мъже и жени да усетят домакинското рамо и да дадат дори повече от това, което могат, за да стигнат до върха. Вярвам, че ще го направят и заедно ще успеем.