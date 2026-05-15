Медалистите от Европейското: Отличията тежат много

Християн Георгиев и Ерика Карабелева изразиха задоволството си от спечелените медали на Европейското първенство по таекуондо. Християн завоюва бронз, а Ерика заслужи сребърното отличие.

"Четвъртфиналната среща беше изключително трудна", започна Християн. "В един момент си казах, че със сигурност ще успея да я взема. Направих техника, която бяхме тренирали в залата и която беше изненада за моите треньори, понеже много рядко се прави такава техника на такъв турнир. Успях да го изненадам и успях да спечеля мача.

През първия рунд на полуфинала загубих концентрация, мисля, и затова така се разви рундът. Но във втория рунд успях да покажа на какво съм способен и не ми достигна съвсем малко, за да стигна до финала", каза Георгиев.

"През моите очи това състезание беше уникално, защото нямах очаквания, когато отидох там", каза Карабелева. "Все пак съм първа година жени. Изправих се пред много силни съпернички. Специално на финала се изправих срещу двукратната световна шампионка. Вече бях играла веднъж с нея, така че тази бариера от страх я нямаше. Но мисля, че съм много доволна от представянето си, защото играх на максимум", допълни тя.

"Медалите тежат много", обясни Георгиев. "Особено за мен този медал значи много, понеже още миналата година, след като направихме интервю с вас, казах, че се надявам да съм първият мъж, който печели медал от Европейско първенство, и това се случи. Така че няма как да не съм доволен. Много усилия положихме, ходихме на много турнири и лагери, благодарение на Българската федерация по таекуондо и на нашия президент Слави Бинев. Така че мисля, че годината започна ефектно и ще завърши още по-добре."

"За мен лично следващата цел е участие на Европейските игри", каза Ерика. "След това — Световно първенство и Олимпиада, разбира се. Също като Християн имам цели за постигане на добри резултати на тези състезания, но като цяло искам просто да играя пълноценно и играта ми да удовлетворява гледащите. След две седмици имаме Президентска купа в Германия, която е изключително важна. След това съм се класирал за Гран при сериите в Рим, където са най-добрите състезатели в олимпийските категории", обясни Карабелева.