Теодор Христов се завръща у дома за битка на MAX FIGHT 65

Една от най-актуалните звезди на българския кикбокс – Теодор Христов, ще зарадва българската публика още този месец. Талантливият боец прие поканата да се качи на ринга на ELITBET MAX FIGHT 65 на 29 май в Спортен комплекс „С.И.Л.А.“. Това ще бъде своеобразно завръщане у дома за 25-годишния варненец, който за последно се би в организацията преди няколко години.

Христов, който само за няколко сезона се превърна в едно от най-горещите имена в световния кикбокс и достигна до първото място в ранглистата на GLORY Kickboxing, ще използва двубоя като ключова подготовка преди следващото си участие в GLORY и очаквания шанс за световната титла в категория до 77 килограма.

Срещу него ще застане коравият белгийски боец с тунизийско-марокански произход Сабри Бен Хения в среща по правилата на K-1 – 3 рунда по 3 минути. Билетите за събитието вече са в продажба ексклузивно в платформата на kupibileti.bg.

Именно рингът на MAX FIGHT изиграва ключова роля в развитието на професионалната кариера на Теодор Христов. Още на 16-годишна възраст той дебютира във веригата (MAX FIGHT 40), а през 2023 година на MAX FIGHT 54 в Пловдив избухва с впечатляващ нокаут още в първия рунд. Представянето му тогава привлича вниманието на GLORY и само няколко месеца по-късно българинът подписва договор с най-силната кикбокс организация в света.

От този момент развитието на Христов е стремително. Той бързо се утвърждава като една от най-големите млади звезди в международния кикбокс, а стилът му на ринга го превръща в любимец на феновете. Към момента професионалният му рекорд е 19 победи и 5 загуби, като 7 от успехите му са с нокаут. В рамките на MAX FIGHT статистиката му е впечатляваща – 5 победи от 5 мача.

„Очакваме с нетърпение Теодор. Той дебютира в MAX FIGHT на 16 години, но сега вече е много опитен състезател и най-голямата ни надежда в GLORY“, заяви президентът на MAX FIGHT Любен Джубрилов.

След четири поредни победи в GLORY, през февруари 2025 година Христов получава шанс да се изправи срещу шампиона в дивизията Чико Кваси. Макар да губи по точки, българинът демонстрира, че вече принадлежи към световния елит. Впоследствие той успява да победи същия шампион в K-1 турнир, макар тогава титлата да не е заложена. Днес Теодор Христов е официалният претендент номер едно в ранглистата на GLORY и е само на крачка от битка за световния пояс.

Зад успехите на Христов стои и неговият треньор Делян Славов, който през последните години изгради една от най-успешните школи по бойни спортове в България. Под ръководството на Славов редица състезатели постигат сериозни успехи както у нас, така и на международната сцена. Именно комбинацията между дисциплина, модерна подготовка и агресивен стил на ринга превърна Теодор Христов в един от най-опасните бойци в света в категория до 77 килограма.

Предстоящият му съперник Сабри Бен Хения е добре познато име в европейските бойни спортове. Белгиецът има 13 професионални мача и сериозен опит в различни бойни стилове и организации. През годините той изгражда репутация на агресивен и атрактивен боец, който предпочита постоянния натиск, високото темпо и директните размени.

Основната част от кариерата на Бен Хения преминава в K-1, където записва участия в международни турнири и печели европейски отличия. Освен в кикбокса, той има и сериозен опит в муай тай, а също така се е състезавал и в GLORY, където се изправя срещу бившия шампион Тижани Безтати. Бен Хения има участия и в организацията Enfusion срещу сериозни имена като Халид ел Моукадам и Исмаел Бенали.

Бен Хения вече е познат и на българската публика след участието си в SENSHI срещу Атанас Божилов. В последните години той прави и преход към боевете с голи ръце, подписвайки с BKFC, където агресивният му стил се вписва отлично във формата.

„За мача на Теодор Христов със Сабри Бен Хения искам да благодаря най-вече на нашите партньори от ELITBET, защото тази среща без специална помощ нямаше как да се осъществи. Благодаря на всички останали спонсори и на bTV за излъчването в национален ефир“, каза още президентът на MAX FIGHT.

Ексклузивното участие на Теодор Христов срещу Сабри Бен Хения обещава зрелище с високо темпо и сериозна битка в центъра на ринга. За Христов това е завръщане там, откъдето започна големият му пробив към световната сцена, както и важна проверка преди следващото му участие в GLORY и очакваната битка за титлата.