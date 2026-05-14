Андреа Нисева в битка за европейската титла при кадетките

  14 май 2026 | 19:47
Андреа Нисева ще спори за европейската титла на първенството за кадетки в Самоков. В категория до 61 кг националката постигна 4 победи до момента. На старта в категорията Андреа постигна най-бързия си успех – само за 23 секунди тушира Теа Донева (Северна Македония). Последваха победи над Марая Хрушчова (Беларус) – 4:1 и грузинката Ана Церетели – 8:3. А на полуфинала преодоля и Сурае Абасов (Финландия) с 6:4.

За златото Нисева ще излезе срещу Озденур Озмез (Турция) в петък вечер. Андреа е втората ни финалистка на европейското в Самоков. Преди ден Георги Мърков – младши стана шампион при класиците в кат. до 60 кг.

На репешажите в петък продължава Хрисиана Христова в категория до 46 кг. Нейна съперничка ще бъде хърватката Лара Блажекович. Останалите ни представителки отпаднаха – Валерия Станчева (53) и Наталия Тасева (69). В петък участието си започват и кадетите в свободния стил.

