Роял Юнион срази Андерлехт и вдигна Купа на Белгия пред погледа на Лукаку

Роял Юнион СЖ е тазгодишният носител на Купата на Белгия, след като срази Андерлехт в днешния финал на турнира в Брюксел. Редовното време завърши с реми 1:1, но в продълженията “жълто-сините” вкараха два гола и така надделяха с 3:1.

Именно Роял Юнион, чийто гол беше отменен от ВАР в средата на първото полувреме, доминираше в първите 90 минути, но чак в 74-тата успя да открие резултата. Тогава Кевин Мак Алистър се разписа със силен удар след асистенция на Анан Халаили. В 80-ата минута обаче при изпълнение на пряк свободен удар Михайло Цветкович с глава възстанови равенството и прати мача в продължения. В 95-ата минута резервата Мохамед Фусеини върна преднината на своя тим с шут по земя, възползвайки се от пас на влезлия от пейката Кевин Родригес. Именно еквадорецът подпечата триумфа на “юнионистите” в 100-ата минута, когато беше точен със своя удар след подаване на Адем Зорган.

ANOTHER CUP IN THE BAG! UNION IS FOuRMIDABLE. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/44yRV8Vj8O — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 14, 2026

Така Роял Юнион вдигна своята четвърта Купа на Белгия, като остава непобеден във финалните си мачове в туринра. Андерлехт пък остава с девет трофея от състезанието, последният от които беше спечелен през 2008 година. Оттогава насам “виолетовите” загубиха четири финала, включително три през последните пет години. Любопитното е, че днешният двубой беше изгледан от юношата на клуба Ромелу Лукаку, който получи разрешение от Наполи да довърши възстановяването от контузията си в своята родина.

👀 | BIG ROM is aanwezig voor de finale van de #CrokyCup! 🏟️🟣 #USGAND



Снимки: Imago