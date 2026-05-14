Расидат Аделеке отлага завръщането си в Диамантената лига

Ирландската спринтьорка Расидат Аделеке отложи първата си поява в сериите на Диамантената лига за този летен сезон и по всяка вероятност няма да се състезава в Европа преди юли.

Първоначално Аделеке беше включена в стартовия списък за изключително силното бягане на 400 метра на Диамантената лига в Шанхай тази събота. Това трябваше да бъде първият етап от веригата за 2026 г., след като състезанието в Доха беше отложено. Името на спринтьорката от Дъблин обаче липсваше от финалните списъци, публикувани във вторник.

23-годишната атлетка вече направи няколко участия в състезания близо до тренировъчната си база в Тексас. На 1 май тя пробяга 200 метра за 22.86 секунди, а миналия месец участва и в щафета 4х400 метра. Все още не е ясно кога точно ще бъде първото ѝ индивидуално бягане на 400 метра това лято, като не се очаква тя да се състезава в Европа преди Диамантената лига в Юджийн (САЩ) на 4 юли.

На старта в Шанхай ще застанат някои от най-добрите състезателки на 400 метра в света, включително олимпийската сребърна медалистка Салва Еид Насер от Бахрейн. Обявени са и участничките за 400 метра на Диамантената лига в Рим на 4 юни, където сред стартиращите ще бъде и британската олимпийска шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън.

Аделеке все още не е покрила норматива от 51.20 секунди на 400 метра за Европейското първенство в Бирмингам през август. Макар това да е най-малката ѝ амбиция през следващите седмици, изминаха почти две години, откакто тя постави националния рекорд на Ирландия от 49.07 секунди, за да спечели сребърен медал на Европейското първенство в началото на юни 2024 г.

Последното участие на Аделеке в Диамантената лига беше в Лондон миналия юли, след което тя се оттегли от Световното първенство в Токио поради “продължителни контузии и постоянни проблеми“. Тя има едно състезание в зала, където подобри собствения си ирландски рекорд на 300 метра.

Шарлийн Модсли вече има покрит норматив за Бирмингам, след като миналата година постигна 51.08 секунди. По-рано този месец тя записа сензационен резултат от 48.34 секунди на своя пост в щафетата на Ирландия 4х400 метра на Световното първенство за щафети в Ботсвана – по-бързо от времето на Аделеке от 48.45 секунди от събитието през 2024 г.

Междувременно Марк Инглиш ще открие сезона си на открито в Шанхай. Атлетът от Донигал ще участва в силно състезание на 800 метра за мъже, където ще се изправи срещу своя някогашен тренировъчен партньор Питър Бол от Австралия. Двамата се подготвят при треньора Джъстин Риналди. 33-годишният Инглиш подобри националния рекорд на Ирландия на 800 метра три пъти миналото лято, преди Сиан Макфилипс да свали значително постижението до 1:42.15, за да завърши четвърти на Световното първенство в Токио.

Инглиш е заявен за участие и в Диамантената лига в Рим, където Сара Хийли е записана за бягането на 5000 метра. Европейската шампионка в зала на 3000 метра от 2025 г. вероятно обмисля преминаване към по-дългата дистанция през този сезон.

