Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Расидат Аделеке отлага завръщането си в Диамантената лига

Расидат Аделеке отлага завръщането си в Диамантената лига

  • 14 май 2026 | 14:45
  • 315
  • 0
Расидат Аделеке отлага завръщането си в Диамантената лига

Ирландската спринтьорка Расидат Аделеке отложи първата си поява в сериите на Диамантената лига за този летен сезон и по всяка вероятност няма да се състезава в Европа преди юли.

Първоначално Аделеке беше включена в стартовия списък за изключително силното бягане на 400 метра на Диамантената лига в Шанхай тази събота. Това трябваше да бъде първият етап от веригата за 2026 г., след като състезанието в Доха беше отложено. Името на спринтьорката от Дъблин обаче липсваше от финалните списъци, публикувани във вторник.

23-годишната атлетка вече направи няколко участия в състезания близо до тренировъчната си база в Тексас. На 1 май тя пробяга 200 метра за 22.86 секунди, а миналия месец участва и в щафета 4х400 метра. Все още не е ясно кога точно ще бъде първото ѝ индивидуално бягане на 400 метра това лято, като не се очаква тя да се състезава в Европа преди Диамантената лига в Юджийн (САЩ) на 4 юли.

На старта в Шанхай ще застанат някои от най-добрите състезателки на 400 метра в света, включително олимпийската сребърна медалистка Салва Еид Насер от Бахрейн. Обявени са и участничките за 400 метра на Диамантената лига в Рим на 4 юни, където сред стартиращите ще бъде и британската олимпийска шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън.

Аделеке все още не е покрила норматива от 51.20 секунди на 400 метра за Европейското първенство в Бирмингам през август. Макар това да е най-малката ѝ амбиция през следващите седмици, изминаха почти две години, откакто тя постави националния рекорд на Ирландия от 49.07 секунди, за да спечели сребърен медал на Европейското първенство в началото на юни 2024 г.

Последното участие на Аделеке в Диамантената лига беше в Лондон миналия юли, след което тя се оттегли от Световното първенство в Токио поради “продължителни контузии и постоянни проблеми“. Тя има едно състезание в зала, където подобри собствения си ирландски рекорд на 300 метра.

Шарлийн Модсли вече има покрит норматив за Бирмингам, след като миналата година постигна 51.08 секунди. По-рано този месец тя записа сензационен резултат от 48.34 секунди на своя пост в щафетата на Ирландия 4х400 метра на Световното първенство за щафети в Ботсвана – по-бързо от времето на Аделеке от 48.45 секунди от събитието през 2024 г.

Междувременно Марк Инглиш ще открие сезона си на открито в Шанхай. Атлетът от Донигал ще участва в силно състезание на 800 метра за мъже, където ще се изправи срещу своя някогашен тренировъчен партньор Питър Бол от Австралия. Двамата се подготвят при треньора Джъстин Риналди. 33-годишният Инглиш подобри националния рекорд на Ирландия на 800 метра три пъти миналото лято, преди Сиан Макфилипс да свали значително постижението до 1:42.15, за да завърши четвърти на Световното първенство в Токио.

Инглиш е заявен за участие и в Диамантената лига в Рим, където Сара Хийли е записана за бягането на 5000 метра. Европейската шампионка в зала на 3000 метра от 2025 г. вероятно обмисля преминаване към по-дългата дистанция през този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Чопра ще се готви в Швейцария

Чопра ще се готви в Швейцария

  • 14 май 2026 | 13:22
  • 284
  • 0
Надя Батоклети оглавява списъка за Купата на Европа на 10 000 метра

Надя Батоклети оглавява списъка за Купата на Европа на 10 000 метра

  • 14 май 2026 | 13:13
  • 371
  • 0
Маратонът на приятелството в Плевен ще осигури стипендии за бъдещи лекари

Маратонът на приятелството в Плевен ще осигури стипендии за бъдещи лекари

  • 14 май 2026 | 11:12
  • 429
  • 0
220 атлети ще участват на турнира "Нови звезди" в НСА

220 атлети ще участват на турнира "Нови звезди" в НСА

  • 14 май 2026 | 10:37
  • 402
  • 0
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2759
  • 8
Лукан и Гресие са най-добрите атлети в Европа за април

Лукан и Гресие са най-добрите атлети в Европа за април

  • 13 май 2026 | 20:35
  • 1803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 14 май 2026 | 16:00
  • 4446
  • 6
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 8214
  • 26
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 3582
  • 10
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 2208
  • 5
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 12384
  • 18
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2759
  • 8