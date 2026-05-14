Продължение и пълна лудница в дуела между Пистънс и Кавс

Джеймс Хардън отбеляза рекордните си за плейофите 30 точки, а Донован Мичъл добави 21, помагайки на Кливланд Кавалиърс да наваксат девет точки изоставане в края на редовното време и да победят Детройт Пистънс със 117:113 след продължение в петия мач от полуфиналната им серия в Източната конференция на НБА. С тази победа Кавс дръпнаха напред в общия резултат с 3-2 и са само на крачка от класиране за финала.

Пистънс водеха с 15 точки през първото полувреме и имаха преднина от 103:94 малко повече от две минути преди края. Кавалиърс отвърнаха и изравниха до 103:103 с два наказателни удара на Еван Мобли 45,2 секунди преди края.

Кливланд направи серия от 13:0 и остави Детройт без точки цели пет минути – от края на четвъртата четвърт до средата на продължението. Кавс поведоха със седем точки 2:39 минути преди края на продължението с тройка на Мичъл.

Кейд Кънингам, който отбеляза 39 точки и девет асистенции, вкара с отскок и доближи Пистънс на две точки изоставане 25 секунди преди края. Хардън в следващото притежание вкара един наказателен удар, а след това овладя топката след пропуска си при втория опит. Последва още една успешна стрелба, с което подпечата победата.

Cleveland trailed 103-94 with 3 minutes remaining.



Cavs closed regulation on a 9-0 run to force OT.



They outscored Detroit 14-10 in OT, closing the game on a 23-10 run.



Cleveland wins their first road game of the postseason and takes a 3-2 series lead in East Semis 🤯 pic.twitter.com/tofN0LCxz9 — NBA (@NBA) May 14, 2026

"Тази точкова серия точно тогава показва нашия прогрес - най-вече откъм психическата ни издръжливост", заяви старши треньорът на Кавс Кени Аткинсън.

Мач №6 е в петък вечер в залата на Кавалиърс, които ще имат шанс да затворят серията у дома. Ако Пистънс спечелят, те ще бъдат домакини на седмия мач в неделя.

Кливланд постигна първа победа като гост в тази серия – и първата си като гост в тазгодишните плейофи. Пистънс преди това бяха записали четири поредни победи у дома, откакто Орландо ги доведе до ръба на елиминацията в петия мач от първия кръг.

Хардън спечели осем борби и направи шест асистенции. Макс Стръс вкара шест тройки и отбеляза 20 точки за Кавс, Мобли добави 19, а Джарет Алън 16 точки и девет борби.

James Harden BALLED OUT in Game 5:



30 PTS

8 REB

6 AST

3 BLK

3 3PM



Cavs can advance to the Eastern Conference Finals with a win on Friday at 7:00pm/et on Prime 😤 pic.twitter.com/XKrFpIsyh4 — NBA (@NBA) May 14, 2026

Замествайки контузения Дънкан Робинсън в стартовата петица, Денис Дженкинс отбеляза 19 точки за Пистънс. Тобиас Харис пропусна 13 от 19 стрелби и завърши мача с 13 точки, докато Джейлън Дърен беше ограничен до девет точки и пет борби.

Мичъл за втори пореден мач през първото полувреме беше сведен до едноцифрен брой точки и не успя да повтори представянето си от второто полувреме на четвъртия мач. Той изпитваше болки, след като изкълчи десния си глезен през първото полувреме. Между другото, Мичъл изравни рекорда на НБА в плейофите, отбелязвайки 39 точки през второто полувреме (общо 43) в четвъртия мач, когато помогна на Кавс да обърнат резултата.

Пистънс започнаха втората четвърт с 8 от 8 стрелби и поведоха с 15 точки. Кънингам вкара шестата си тройка, което е рекорд в кариерата му в плейофите, а Дженкинс беше точен от линията за три точки 5:25 минути преди края на редовното време, с което Детройт поведе с шест точки и увенча серия от 10-0, което обаче не беше достатъчно за триумф преди продължението.