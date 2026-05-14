Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Синът на легендата Предраг Стоякович е на кръстопът

Синът на легендата Предраг Стоякович е на кръстопът

  • 14 май 2026 | 15:24
  • 342
  • 0
Синът на легендата Предраг Стоякович е на кръстопът

21-годишният син на именитият сръбски бивш баскетболист Предраг Стоякович - Андрей Стоякович, отдавна привлича вниманието с атлетизма и физическите умения, но една от най-интересните теми около крилото на Университета Илинойс в САЩ остава бъдещето му в националния отбор и за коя страна ще играе.

Стоякович има право да представлява Сърбия и Гърция в международен план, като призна, че решението може да дойде скоро.

„Предстои да се срещна с двата отбора. Ако чувствам, че е правилно, ще взема решение скоро. Ако не е така, ще изчакам“, коментира Андрей Стоякович, цитиран от Eurohoops.net.

„Знам, че има квалификационен прозорец в края на юни, началото на юли. И двата тима са много заинтересовани да играя, но да се върна в училище или да остана в НБА, ако това означава да остана концентриран и да се развивам, вместо да играя за националния отбор в момента, това е, което ще направя“, обясни баскетболистът.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Продължение и пълна лудница в дуела между Пистънс и Кавс

Продължение и пълна лудница в дуела между Пистънс и Кавс

  • 14 май 2026 | 09:20
  • 6214
  • 0
Черно море Тича няма право на грешка срещу Балкан в Шумен

Черно море Тича няма право на грешка срещу Балкан в Шумен

  • 14 май 2026 | 07:00
  • 3130
  • 15
Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

Валенсия смачка ПАО и ще дебютира във Финалната четворка на Евролигата

  • 14 май 2026 | 00:44
  • 7369
  • 2
Олимпиакос гази в плейофите в Гърция без Везенков

Олимпиакос гази в плейофите в Гърция без Везенков

  • 13 май 2026 | 18:45
  • 8021
  • 1
Мечти, баскетбол и вдъхновение – специална среща за младите баскетболистки по време на финалите за момичета до 12 г. в Стара Загора

Мечти, баскетбол и вдъхновение – специална среща за младите баскетболистки по време на финалите за момичета до 12 г. в Стара Загора

  • 13 май 2026 | 17:12
  • 936
  • 0
Черно море Тича предлага на феновете организиран безплатен транспорт до Шумен

Черно море Тича предлага на феновете организиран безплатен транспорт до Шумен

  • 13 май 2026 | 16:27
  • 992
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 14 май 2026 | 16:00
  • 4517
  • 6
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 8338
  • 26
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 3666
  • 10
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 2247
  • 5
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 12413
  • 19
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2773
  • 8