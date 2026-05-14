Синът на легендата Предраг Стоякович е на кръстопът

21-годишният син на именитият сръбски бивш баскетболист Предраг Стоякович - Андрей Стоякович, отдавна привлича вниманието с атлетизма и физическите умения, но една от най-интересните теми около крилото на Университета Илинойс в САЩ остава бъдещето му в националния отбор и за коя страна ще играе.

Стоякович има право да представлява Сърбия и Гърция в международен план, като призна, че решението може да дойде скоро.

„Предстои да се срещна с двата отбора. Ако чувствам, че е правилно, ще взема решение скоро. Ако не е така, ще изчакам“, коментира Андрей Стоякович, цитиран от Eurohoops.net.

„Знам, че има квалификационен прозорец в края на юни, началото на юли. И двата тима са много заинтересовани да играя, но да се върна в училище или да остана в НБА, ако това означава да остана концентриран и да се развивам, вместо да играя за националния отбор в момента, това е, което ще направя“, обясни баскетболистът.