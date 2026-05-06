Сун Ян се оплака в полицията в Ханджоу от кибертормоз

Трикратният олимпийски шампион в плуването Сун Ян е подал сигнал в полицията, след като е станал обект на мащабна атака от кибертормоз. В публикация на Hong Kong Free Press, екипът на плувеца съобщава, че в интернет пространството е започнала да циркулира невярна информация, включително “злонамерено изфабрикувани слухове“. Те определят това като организиран и планиран кибертормоз. Екипът на 34-годишния Сун обаче не уточнява каква точно е била разпространяваната невярна информация.

Сун е подал сигнала за кибертормоз в полицията в Ханджоу. Неговият юридически екип заяви, че са “осигурили доказателства и ще търсят гражданска, административна и дори наказателна отговорност съгласно закона“.

Китайските власти от известно време се опитват да се справят с явлението, което наричат |токсичен фендъм“, визирайки отношението на обществеността към водещите спортисти в страната.

Високият близо два метра Сун отдавна е противоречива фигура в света на плуването. Той нашумя с наложената му осемгодишна забрана за състезателна дейност заради манипулиране на допинг контрол извън състезание. През 2014 г. плувецът получи и тримесечно наказание заради положителна проба на националния шампионат на Китай.

Настоящата ситуация носи и известна доза ирония. В рамките на едно от най-обсъжданите съперничества в спорта, австралийският олимпиец Мак Хортън беше яростен защитник на чистите състезания и публично изразяваше неприязънта си към Сун. Това доведе до ескалация на напрежението още от Олимпийските игри в Рио през 2016 г., когато поддръжници на Сун започнаха да тормозят семейството на Хортън в Австралия, както лично, така и онлайн. Съобщава се, че семейството му е получило девет милиона съобщения в рамките на 24 часа след коментарите на Хортън в Рио, че Сун е “допингиран измамник“, като нито едно от тях не е било с положително съдържание.

През 2019 г., на Световното първенство в Гуанджу се наложи Сун и Хортън да бъдат разтървавани в басейна за загрявка, а по-късно Хортън отказа да сподели подиума със Сун в дисциплината 400 метра свободен стил.