Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Сун Ян се оплака в полицията в Ханджоу от кибертормоз

Сун Ян се оплака в полицията в Ханджоу от кибертормоз

  • 6 май 2026 | 12:52
  • 227
  • 0
Сун Ян се оплака в полицията в Ханджоу от кибертормоз

Трикратният олимпийски шампион в плуването Сун Ян е подал сигнал в полицията, след като е станал обект на мащабна атака от кибертормоз. В публикация на Hong Kong Free Press, екипът на плувеца съобщава, че в интернет пространството е започнала да циркулира невярна информация, включително “злонамерено изфабрикувани слухове“. Те определят това като организиран и планиран кибертормоз. Екипът на 34-годишния Сун обаче не уточнява каква точно е била разпространяваната невярна информация.

Сун е подал сигнала за кибертормоз в полицията в Ханджоу. Неговият юридически екип заяви, че са “осигурили доказателства и ще търсят гражданска, административна и дори наказателна отговорност съгласно закона“.

Китайските власти от известно време се опитват да се справят с явлението, което наричат |токсичен фендъм“, визирайки отношението на обществеността към водещите спортисти в страната.

Високият близо два метра Сун отдавна е противоречива фигура в света на плуването. Той нашумя с наложената му осемгодишна забрана за състезателна дейност заради манипулиране на допинг контрол извън състезание. През 2014 г. плувецът получи и тримесечно наказание заради положителна проба на националния шампионат на Китай.

Настоящата ситуация носи и известна доза ирония. В рамките на едно от най-обсъжданите съперничества в спорта, австралийският олимпиец Мак Хортън беше яростен защитник на чистите състезания и публично изразяваше неприязънта си към Сун. Това доведе до ескалация на напрежението още от Олимпийските игри в Рио през 2016 г., когато поддръжници на Сун започнаха да тормозят семейството на Хортън в Австралия, както лично, така и онлайн. Съобщава се, че семейството му е получило девет милиона съобщения в рамките на 24 часа след коментарите на Хортън в Рио, че Сун е “допингиран измамник“, като нито едно от тях не е било с положително съдържание.

През 2019 г., на Световното първенство в Гуанджу се наложи Сун и Хортън да бъдат разтървавани в басейна за загрявка, а по-късно Хортън отказа да сподели подиума със Сун в дисциплината 400 метра свободен стил.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

Три медала за българите на турнир по скокове във вода в Берген

Три медала за българите на турнир по скокове във вода в Берген

  • 3 май 2026 | 13:48
  • 840
  • 0
Гретчен Уолш подобри отново собствения си световен рекорд на 100 метра бътерфлай

Гретчен Уолш подобри отново собствения си световен рекорд на 100 метра бътерфлай

  • 3 май 2026 | 11:11
  • 606
  • 0
Скот е готов да напише нова глава в историята си в Глазгоу

Скот е готов да напише нова глава в историята си в Глазгоу

  • 2 май 2026 | 11:35
  • 547
  • 1
Крис Йорданов с престижен приз в Берген

Крис Йорданов с престижен приз в Берген

  • 1 май 2026 | 16:57
  • 900
  • 0
Ива Ереминова грабна среброто на турнира по скокове във вода в Берген

Ива Ереминова грабна среброто на турнира по скокове във вода в Берген

  • 30 апр 2026 | 20:58
  • 907
  • 1
Държавното по рафтинг ще е на 5-6 май на Струма

Държавното по рафтинг ще е на 5-6 май на Струма

  • 30 апр 2026 | 13:09
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 19209
  • 123
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 20989
  • 24
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 124
  • 0
Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

Могат ли Байерн и ПСЖ да повторят зрелището от "Парк де Пренс"?

  • 6 май 2026 | 07:00
  • 10467
  • 17
На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

На "Овча Купел" нищо не е спокойно, но Септември се нуждае повече от точките

  • 6 май 2026 | 07:30
  • 5806
  • 13
Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

Спартак (Варна) и Добруджа търсят път към трите точки

  • 6 май 2026 | 08:00
  • 3687
  • 3