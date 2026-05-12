Живко Желев: Опасен противник

ОФК Хасково приема утре СФК Раковски в едноименния град. Срещата е от 35-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще доиграем първенството без напрежение. Това ни дава възможност да даваме възможност за изява на всичките ни футболисти. Не подценяваме, нито пък отписваме който и да било двубой. В предстоящия ще срещнем доказани футболисти, с опит в професионалния футбол. Ще се надиграваме с тях. Дано да е успешно. Искаме трите точки и ще направим възможното да ги спечелим“, коментира пред Sportal.bg Живко Желев, треньор на хасковския тим.