Страсбург продължи лошата серия на Брест

Страсбург продължи лошата серия на Брест, побеждавайки го с 2:1 в гостуването си от 29-ия кръг на Лига 1. Така домакините са без победа вече осем поредни мача в първенството. Валентин Барко откри резултата за гостите в 9-ата минута, но Людовик Ажорк изравни в 13-тата минута. Себастиан Нанаси отбеляза победния гол за гостите в 20-ата минута.

Страсбург започна силно мача и в 9-ата минута поведе в резултата. Себастиан Нанаси проби в наказателното поле и подаде към Валентин Барко, който отклони топката в опразнената врата за 0:1.

Домакините обаче реагираха бързо и в 13-тата минута изравниха резултата. Кени Лала центрира отдясно и Людовик Ажорк с глава направи 1:1.

В 20-ата минута обаче гостите отново си върнаха преднината. Хулио Енсисо с меко центриране подаде към Нанаси, който с глава порази вратата за 1:2.

След това Брест вложи доста усилия, за да стигне поне до равенството, но нападателите на тима бяха отказани от вратаря Майк Пендерс.

Така Страсбург се поздрави с победата и с актив от 50 точки се намира на 8-ото място в таблицата. Брест пък е на 12-ата позииця с 38 точки.