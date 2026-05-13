Левски с всичко най-добро в Разград

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача срещу Лудогорец от четвъртия кръг на плейофите в efbet Лига. Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е тази вечер от 20:15 часа.

В разширения състав се завръща нападателят Хуан Переа за сметка на Карлос Охене. Аут са още Стипе Вуликич и Рилдо.

Ето и цялата група на "сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов, Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Армстронг Око-Флекс, Хуан Переа, Марко Дуганджич, Мустафа Сангаре.