Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки в Реджо Емилия

  • 13 май 2026 | 15:23
  • 60
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Реджо Емилия (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин и партньорът му Аугусто Вирджили (Италия) надиграха представителите на домакините Алесандро Печи и Лоренцо Анджелини с 2:6, 6:2, 11-9 за час и 20 минути на корта.

Двата дуета си размениха по един сет, след което срещата се реши в шампионски тайбрек. В него италианците поведоха със 7:4, но дадоха три поредни точки на съперниците си, които изравниха и впоследствие получиха мачбол при 9:8. Нестеров и Вирджили не успяха да се възползват при първата си възможност, но с пробив за 10:9 си спечелиха шанс да сервират за мача и реализираха втория си мачбол.

В първия мач от турнира двамата победиха гърците Петрос Циципас и Йоанис Ксилас с 6:3, 3:6, 10-8.

В полуфинала опоненти на Нестеров и Вирджили ще бъдат победителите от мача между Кирил Киватцев (Русия)/Томасо Компанючи (Италия) и третите поставени Фабрицио Андалоро (Италия)/Луиш Гуто Мигел (Бразилия).

Пьотр Нестеров продължава и в надпреварата на сингъл, след като вчера спечели откриващия си двубой и във втория кръг ще се изправи срещу Джорджо Табако (Италия) или Луиш Гуто Мигел.

