Сабастиан Саве ще се опита да подобри световния рекорд в маратона в Берлин през септември

Кениецът Сабастиан Саве, който миналия месец стана първият човек, пробягал маратон за по-малко от два часа в официално състезание, ще се опита да подобри този рекорд на едно от най-бързите трасета в света по време на Берлинския маратон през септември, съобщиха организаторите, цитирани от агенция Reuters. 31-годишният атлет, който пробяга Лондонския маратон за 1:59.30 часа, ще се завърне към състезанията на германска територия, като опита да защити титлата си в Берлин на 27 септември.

“След победата ми в Лондон и резултата под два часа, мога само да кажа, че - както винаги - ще се подготвя възможно най-добре. Ще отида в Берлин, за да почета това велико събитие и организатори, които ме поканиха. Ще се стремя да бягам възможно най-добре и възможно най-бързо“, коментира Саве в изявление.

Трасето на маратона на Берлин се счита за едно от най-бързите в света, като между 1998-а и 2022 година на него са поставени девет световни рекорда за мъже. Сабастиан Саве завърши Берлинския маратон за 2:02.16 часа през 2025-а, постигайки най-доброто време в света за годината, въпреки температурите, достигащи до 25 градуса по Целзий.

Неговият сънародник Елиуд Кипчоге все още държи рекорда на трасето, след като през 2022 година постигна време от 2:01:09 часа, с което постави предишен световен рекорд.

“Ще видим какво ще се случи в деня на състезанието“, добави Саве.

Организаторите на Берлинския маратон заявиха още, че през тази година се очаква надпреварата да привлече близо 60 000 спортисти от около 160 държави.