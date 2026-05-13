Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

  • 13 май 2026 | 12:52
  • 1557
  • 0
Огромно признание! Български талант облича екипа на европейски гранд

Огромно признание получи възпитаникът на школата на БУБА Баскетбол Кристиян Занов. Центърът на юношеския отбор на клуба бе поканен да играе за гръцкия гранд Панатинайкос във финалите на младежката Евролига в Атина, съобщиха от БУБА.

Поканата е пристигнала с писмо от директора на Академията на Панатинайкос Михалис Раховицас, добавиха от клуба.

"Бихме искали да поканим вашия състезател Кристиян Занов да се включи в нашия отбор във финалната фаза на Adidas Next Gen Euroleague, който ще се проведе в Атина от 21 до 23 май в Атина", се казва в официалното писмо от гръцкия гранд.

Занов, който в българската Sesame Национална баскетболна лига бе част от състава на Ботев Враца, ще трябва да се присъедини към "детелините" на 15 май, за да се включи в тренировките на отбора.

Треньор на младежкия тим на Панатинайкос е Николас Рингос. Сред центровете на тима е високият 209 см играч от Гвинея Мохамед Сила.

Първият мач на гръцкия отбор на турнира в Атина предстои на 21 май от 14:30 часа срещу френския Поле ИНСЕП Париж. На 22 май Панатинайкос ще играе срещу словенския Цедевита Олимпия Любляна, а на 23 май предстои двубой с младежите на Реал Мадрид.

Снимка: Буба Баскет

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

Антъни Едуардс: Никой не може да отговори на играта на Уемби, просто се надяваш той да пропусне

  • 13 май 2026 | 13:12
  • 284
  • 0
Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

Роб Пелинка: Благословия е да имаш в отбора си ЛеБрон Джеймс

  • 13 май 2026 | 12:10
  • 539
  • 0
Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си

Българската федерация по БаскИн обяви учредяването си

  • 13 май 2026 | 11:51
  • 351
  • 0
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 444
  • 0
Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

Проблемите за Реал Мадрид преди Финалната четворка на Евролигата се увеличиха

  • 13 май 2026 | 11:38
  • 525
  • 0
Филаделфия се раздели с Дарил Мори

Филаделфия се раздели с Дарил Мори

  • 13 май 2026 | 11:16
  • 561
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 18505
  • 135
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 11445
  • 45
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 17748
  • 57
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 14743
  • 1
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 6042
  • 2
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 7345
  • 19