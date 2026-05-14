Динамо (Тирана) ликува с Купата на Албания

Динамо (Тирана) спечели Купата на Албания за втора поредна година и общо за 15-и път в историята си. Столичният тим стигна до трофея след драматична победа с 3:2 над Егнатия.

Финалът започна с червен картон за Сумалиа Бакайоко от Егнатия още в 6-ата минута заради грубо нарушение срещу вратаря на Динамо Алдо Теджа. Численото неравенство на терена нямаше как да не се отрази и до почивката столичният тим поведе с 2:0.

Първо се разписа Маломо Айодеджи в 36-ата минута след пас на Тиаго Нани, а в самия край на полувремето Дейви Брегу покачи на 2:0 с много добре насочен удар от границата на наказателното поле.

В 54-тата минута Айодеджи също видя червения цвят. Егнатия намали чак в 81-вата минута с попадение на Никола Бурич, но много бързо Ибрахим Мустафа върна спокойствието на Динамо. Крайния резултат оформи Даниъл Аджеса в добавеното време.