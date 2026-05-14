Купата на Босна и Херцеговина е за Зрински

  • 14 май 2026 | 03:32
  • 233
  • 0
Зрински (Мостар) триумфира с Купата на Босна и Херцеговина, след като в реванша от финала завърши 1:1 с градския си съперник Вележ. Първата среща приключи 1:0 в полза на Зрински и потози начин тимът на Игор Щимац грабна трофея, който е четвърти в клубната история.

Символичните гости излязоха напред в резултата още в 4-тата минута. Капитанът Неманя Билбия пресира вратаря на Вележ Тарик Карич, който изрита топката в тялото му, а оттам тя се озова в мрежата.

През второто полувреме страстите се нажежиха. Билния пропусна дузпа в 73-тата минута, като Карич се реваншира за грешката си и отрази удара на голмайстора на Зрински.

В добавеното време Хървойе Баришич от Зрински получи червен картон, а Армин Спахич изравни с глава. Буквално в последните секунди Едо Вехабович от Вележ също беше изгонен.

