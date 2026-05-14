  • 14 май 2026 | 04:17
Динамо (Загреб) оформи дубъл в Хърватия

Шампионът на Хърватия Динамо (Загреб) вдигна и националната купа. Във финала, игран в Осиек, "модрите" победиха с 2:0 миналогодишния носител на трофея Риека. И двата гола отбеляза Лука Стойкович.

Динамо доминираше в двубоя и заслужено ликува с купата за 18-и път в историята си. През първото полувреме съперниците дебнеха за грешки и не създадоха почти никакви положения, но през второто съставът на Марио Ковачевич демонстрира класата си и стигна до две попадения.

В 50-ата минута Стойкович стреля силно извън наказателното поле, а стражът на Риека Мартин Зломислич се оказа изненадан и позволи топката да мине под ръката му. Само седем минути по-късно Дион Бельо умело задържа топката в наказателното поле и подаде на Лука Стойкович, а той не сгреши - 2:0.

До края Риека рискува и прати повече хора в предни позиции, но не можа да стигне дори до почетно попадение.

