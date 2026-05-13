  Притеснителна информация за контузията на Лука Дончич

Притеснителна информация за контузията на Лука Дончич

Ядрено-магнитният резонанс, направен на Лука Дончич в Испания, е разкрил много по-сериозна травма от първоначално диагностицираното в Далас разтежение от втора степен на лявото подколянно сухожилие, информират Дан Уойки и Сам Еймик от The Athletic.

"Докато ядрено-магнитният резонанс, извършен в Далас, първоначално показа разтежение от втора степен на долната част на подколянното сухожилие, последващите медицински прегледи в Испания разкриха по-дълбоко и по-сериозно увреждане", се посочва в публикацията на медията.

Дончич получи травмата по време на загубата на Лейкърс от Тъндър в Оклахома Сити на 2 април. Впоследствие той премина ядрено-магнитен резонанс в Далас, тъй като следващият мач на отбора беше срещу Маверикс.

Контузията на подколянното сухожилие извади словенския гард от игра до края на редовния сезон. Дончич не успя да вземе участие и в плейофите на НБА, като бе принуден да наблюдава отстрани как "Езерняците" бяха елиминирани с 0-4 победи от OKC във втория кръг.

Лука Дончич обяви, че пропуска квалификациите за Световното първенство

В изявлението си след края на сезона Дончич поясни, че в нито един момент не е бил близо до пълно възстановяване, за да играе.

Дончич вече обяви, че няма да участва в квалификациите на Словения за Световното първенство на ФИБА това лято. Той ще се съсредоточи върху възстановяването си и ще прекара време с дъщерите си на фона на продължаващата правна битка с бившата си партньорка Анамария Голтес.

Снимки: Gettyimages

