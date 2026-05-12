Лука Дончич обяви, че пропуска квалификациите за Световното първенство

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич няма да се присъедини към словенския национален отбор през лятото за квалификациите на Световното първенство.

Словенецът сподели решението си в социалните мрежи, като заяви, че през лятото ще се посвети изцяло на семейството си, докато продължава да се занимава с въпроса за родителските права.

„Обичам дъщерите си повече от всичко на света и те винаги ще са на първо място в живота ми. Докато продължавам да се боря за съвместна родителска грижа, бях принуден да взема трудно решение между пътуванията и участието в мачовете на словенския национален отбор и това да бъда с дъщерите си това лято. За съжаление, през последните осем месеца ми беше изключително трудно да ги виждам“, написа Дончич.

Той също така ясно показа колко много е означавало за него през годините да представлява страната си.

„Дадох всичко от себе си, за да представлявам Словения и съм разочарован, че това лято няма да мога да играя за страната си. Но в момента задълженията ми като баща са моят приоритет“, добави той.

Гошо Методиев

