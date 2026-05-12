  Вингегор остана с един коз по-малко в битката за победата в Джирото

  • 12 май 2026 | 14:55
Големият фаворит в колоездачната Обиколка на Италия - датчанинът Йонас Вингегор от тима на Висма-Лийз а байк, остана с един коз по-малко в борбата за отличието, след като от състезанието отпадна нидерландският му съотборник Уилко Калдерман, съобщиха от тима. Той няма да участва в четвъртия етап на Джиро д'Италия между Катандзаро и Козенца, като първите три бяха в България.

"За съжаление Уилко Калдерман няма да вземе участие в старта на четвъртия етап на Джиро д'Италия, след като падна преди няколко дни и все още усеща болки от нараняванията си", написаха от Висма-Лийз а байк.

35-годишният Кардерман, който завърши на трето място на Обиколката на Италия през 2020, бе замесен в масовото падане в събота в етапа между Бургас и Велико Търново, като се изправи с напълно скъсано трико и сериозни ожулвания по тялото.

Четвъртият етап на 109-ото издание на Обиколката на Италия ще бъде първият на Апенините след трите етапа в България, за които организаторите вече обявиха, че са били най-добрият старт на състезанието в последните 25 години.

