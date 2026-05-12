  Самоков е домакин на две състезания по колоездене на шосе с международно участие

Самоков е домакин на две състезания по колоездене на шосе с международно участие

  • 12 май 2026 | 13:22
Самоков е домакин на две състезания по колоездене на шосе с международно участие

Две състезания по колоездене с международно участие предстоят днес и утре в Самоков и Боровец, съобщиха за БТА от Българската федерация по колоездене. Надпреварите по шосейно колоездене за купа „Камен Станчев“ и купа „Боровец“ се организират от ПСКК Васил Левски-София съвместно с Община Самоков.

Официалният старт на традиционната купа "Камен Станев" ще бъде даден днес в 15:15 часа пред зала "Арена Самоков". Колоездачите ще трябва да преминат през пет пълни обиколки през Белчин бани и село Рельово, преди да се насочат към решителното изкачване над село Бели Искър с тежък финал пред хотел "Ястребец".

Програмата започва в 13:45 часа с надпревара за деца и юноши, които ще премерят сили в кратко изкачване на Боровец с финал пред писта "Рила".

Спортният празник продължава и на 13 май с купа, посветена на 130-годишнината на курорта Боровец. Вторият състезателен ден отново предвижда стартове за малките от 10:00 часа, докато при мъжете започва в 11:30 часа.

Участниците ще преминат 84 километра с денивелация 2400 метра, включващи четири изкачвания по маршрута Самоков - Боровец - Бели Искър - Самоков, а финалната линия ще бъде пред писта "Рила".

Очакват се близо 180 колоездачи от 22 клуба, 19 от които са от България. Международното участие включва представители на Сърбия, Украйна и Франция.

