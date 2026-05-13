Почина Джейсън Колинс - първият играч в НБА, който призна, че е гей

Бившият професионален баскетболист Джейсън Колинс, първият играч от НБА, който се обяви публично за гей, почина на 47 години.

Колинс си отиде от този свят след „смела битка с глиобластом“ – агресивна форма на рак на мозъка, съобщи семейството му в изявление, разпространено от Националната баскетболна асоциация.

Миналата година той обяви, че му е поставена диагноза рак и че е подложен на лечение, за да спре разпространението на тази неоперабилна болест.

„Влиянието на Джейсън Колинс се простираше далеч извън баскетбола, тъй като той помогна на NBA, WNBA и по-широката спортна общност да станат по-приобщаващи и гостоприемни за бъдещите поколения“, заяви комисарят на НБА Адам Силвър.

„Джейсън ще бъде запомнен не само с това, че разбиваше бариери, но и с добротата и човечността, които определяха живота му и докоснаха много други“, добави Силвър.

През декември 2025 г. Колинс сподели, че ракът е открит, след като е имал затруднения с концентрацията. Мозъчният тумор, по думите му, бил като „чудовище с пипала, разпространяващи се по долната страна на мозъка ми с широчината на бейзболна топка“.

Лекарите казали на Колинс, че без лечение ще почине до три месеца. Когато разкри диагнозата си пред света, той заяви, че това му е напомнило за решението да се обяви публично за гей през 2013 г. в статия за Sports Illustrated. Годините след това той определи за „най-добрите в живота ми“.

„Животът ви е много по-добър, когато просто се покажете като истинската си версия, без страх да бъдете това, което сте, публично или частно. Това съм аз. Това е, с което се сблъсквам“, сподели той.

Колинс е лекуван с лекарство, наречено Avastin, за да забави растежа на тумора, и е пътувал до Сингапур за целенасочена химиотерапия. Роденият в Калифорния започва кариерата си в колежа, играейки за Станфордския университет, преди да отиде в НБА. През 13-те си сезона в лигата той играе за шест отбора, започвайки с Ню Джърси Нетс и преминавайки след това през Мемфис, Минесота, Атланта, Бостън, Вашингтон и обратно при Нетс, след като те се преместиха в Бруклин. Преди това е включен в списъка на 100-те най-влиятелни хора на списание Time Magazine. Пенсионира се през 2014 г.

„Джейсън променяше животи по неочаквани начини и беше вдъхновение за всички, които го познаваха, и за тези, които му се възхищаваха отдалеч“, заяви семейството му.

Интервюто си за Sports Illustrated през 2013 г. той започва с думите: „Аз съм тридесет и четири годишен център от NBA. Аз съм чернокож и съм гей.“

От Нетс заявиха, че са „съкрушени“ от смъртта на Колинс.

„Джейсън прекара осем сезона с екипа на Нетс, помагайки за дефинирането на една ера от нашата франчайз история и играейки жизненоважна роля в нашите последователни шампионски отбори от Източната конференция през 2002 и 2003 г.“, заяви отборът.

„Тези, които бяха до Джейсън всеки ден, го познаваха не само като състезател, но и като истински мил, внимателен човек, който обединяваше хората. Неговото влияние се простираше далеч извън игрището, а неговата смелост и автентичност помогнаха на играта – и на света – да вървят напред.“

Бившият баскетболен треньор на Станфордския университет Майк Монтгомъри заяви пред американските медии, че това е „тъжен ден“ и че Колинс е бил един от „великаните“ на това училище.

Глиобластомът е най-честият злокачествен мозъчен тумор при възрастни. Може да се появи на всяка възраст, но най-често се среща при по-възрастни хора.

Симптомите могат да варират в зависимост от това къде се образува туморът в мозъка. Те могат да включват припадъци или промени в мисленето, говора, зрението, силата, усещането или равновесието. Въпреки че леченията потенциално могат да забавят растежа на тумора, известно лекарство не съществува.