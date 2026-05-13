Сан Антонио поведе в серията срещу Минесота

Сан Антонио Спърс спечели срещу Минесота Тимбъруулвс мач номер пет от 1/2-финалната фаза от плейофите в Западната конференция на НБА на САЩ и Канада след успех със 125:97 (34:30 25:17 32:26 35:24). “Шпорите” вече водят с 3-2 победи и са само на един успех от класиране на финала.

Най-силен за Сан Антонио бе центърът Виктор Уембаняма, който стигна до “дабъл-дабъл”, записвайки 27 точки, 17 борби и 5 асистенции. Гардът Дилън Харпър спомогна за успеха, правейки също “дабъл-дабъл” след 12 точки и 10 борби. Гардът Антъни Едуардс реализира за “вълците” 20 точки, докато нападателят Джулиъс Рандъл записа “дабъл-дабъл” след 17 точки и 10 борби.

В първия кръг от плейофите Сан Антонио отстрани Портланд Трейл Блейзърс (4-1), а Минесота се справи с Денвър Нъгетс (4-2). Шестият мач от серията между "Шпорите" и "Вълците" ще бъде през уикенда, на 16-и май (събота) от 4:30 часа българско време.

В спор за участие на големия финал в Асоциацията победителят от тази серия ще спори с Оклахома Сити Тъндър, който е актуалният шампион и победител в Западната конференция от редовния сезон. Тъндър е безкомпромисен от началото на плейофите и не допусна поражение в нито една от двете си серии до момента. В първия кръг бе победен Финикс Сънс, а на 1/2-финалите бе отстранен ЛА Лейкърс, като и в двете серии шампионите надделяха след 4-0 победи.