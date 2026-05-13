Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Сан Антонио поведе в серията срещу Минесота

Сан Антонио поведе в серията срещу Минесота

  • 13 май 2026 | 06:56
  • 489
  • 0
Сан Антонио поведе в серията срещу Минесота

Сан Антонио Спърс спечели срещу Минесота Тимбъруулвс мач номер пет от 1/2-финалната фаза от плейофите в Западната конференция на НБА на САЩ и Канада след успех със 125:97 (34:30 25:17 32:26 35:24). “Шпорите” вече водят с 3-2 победи и са само на един успех от класиране на финала.

Най-силен за Сан Антонио бе центърът Виктор Уембаняма, който стигна до “дабъл-дабъл”, записвайки 27 точки, 17 борби и 5 асистенции. Гардът Дилън Харпър спомогна за успеха, правейки също “дабъл-дабъл” след 12 точки и 10 борби. Гардът Антъни Едуардс реализира за “вълците” 20 точки, докато нападателят Джулиъс Рандъл записа “дабъл-дабъл” след 17 точки и 10 борби.

В първия кръг от плейофите Сан Антонио отстрани Портланд Трейл Блейзърс (4-1), а Минесота се справи с Денвър Нъгетс (4-2). Шестият мач от серията между "Шпорите" и "Вълците" ще бъде през уикенда, на 16-и май (събота) от 4:30 часа българско време.

В спор за участие на големия финал в Асоциацията победителят от тази серия ще спори с Оклахома Сити Тъндър, който е актуалният шампион и победител в Западната конференция от редовния сезон. Тъндър е безкомпромисен от началото на плейофите и не допусна поражение в нито една от двете си серии до момента. В първия кръг бе победен Финикс Сънс, а на 1/2-финалите бе отстранен ЛА Лейкърс, като и в двете серии шампионите надделяха след 4-0 победи.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Стив Кър и Голдън Стейт преподписаха

Стив Кър и Голдън Стейт преподписаха

  • 13 май 2026 | 06:26
  • 568
  • 0
Рилски взе и втория мач от серията с Локо

Рилски взе и втория мач от серията с Локо

  • 12 май 2026 | 22:53
  • 1333
  • 0
Скандал на мач в Португалия! 11 играчи бяха отстранени от игра след бой на терена

Скандал на мач в Португалия! 11 играчи бяха отстранени от игра след бой на терена

  • 12 май 2026 | 17:26
  • 2896
  • 0
Ян Весели слага край на кариерата си

Ян Весели слага край на кариерата си

  • 12 май 2026 | 16:18
  • 1633
  • 0
Балкан организира безплатен транспорт за феновете за мача с Черно море Тича в Шумен

Балкан организира безплатен транспорт за феновете за мача с Черно море Тича в Шумен

  • 12 май 2026 | 15:47
  • 933
  • 4
Финалният турнир при девойките до 16 г. в Първа дивизия ще бъде в Добрич

Финалният турнир при девойките до 16 г. в Първа дивизия ще бъде в Добрич

  • 12 май 2026 | 14:46
  • 595
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 3140
  • 18
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 2283
  • 7
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 936
  • 0
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 19692
  • 55
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 33879
  • 71
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 13660
  • 58