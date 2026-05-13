Стив Кър и Голдън Стейт преподписаха

  • 13 май 2026 | 06:26
  • 566
  • 0
Голдън Стейт обяви двугодишно удължаване на договора си със старши треньора Стив Кер. След като 60-годишният американец постигна споразумение за сделка миналия уикенд, клубът направи официално изявление.

„Благодарен съм за възможността да продължа да тренирам този отбор. Тази организация означаваше толкова много за мен през последните 12 години – от собствениците до нашите играчи, треньорски щаб и фенове. Да бъда част от нещо толкова специално е невероятна привилегия. Развълнуван съм да продължа да се състезавам с тази група“, каза Кер на официалния уебсайт на Уориърс.

60-годишният специалист е начело на Голдън Стейт от 2014 г. и изведе отбора до цели 4 шампионски титли (2015, 2017, 2018, 2022). Кер има резултат впечатляващите 604-353 в редовния сезон и 104-48 в плейофите. Кер беше обявен за треньор на годината за сезон 2015/16. През настоящата кампания Уориърс не успяха да стигнат до плейофите. Те завършиха в рамките на редовния сезон в топ 10, а в плей-ин турнира отпаднаха след поражение от Финикс Сънс с 96:111.

