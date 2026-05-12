Скандал на мач в Португалия! 11 играчи бяха отстранени от игра след бой на терена

Първият мач от плейофната серия между Оварензе и Оливейрензе от четвъртфиналите на Португалската баскетболна лига беше прекъснат за 40 минути след конфликт между играчи от двата отбора. В крайна сметка 11 баскетболисти бяха отстранени, а играта беше подновена, като Оварензе спечели с 93:79.

Оварензе завърши редовния сезон на Португалската лига на 4-о място с 14 победи и 8 загуби. От своя страна, Оливейрензе имаше баланс от 12-10 и зае 5-о място. Така двата отбора трябваше да се срещнат на четвъртфиналите на първенството.

Първият мач се игра в Овар и почти три четвърти от него протекоха нормално. Въпреки това, в последната част страстите се нажежиха и избухна конфликт между играчите на двата лагера.

Ситуацията ескалира, няколко баскетболисти започнаха да се бият, а феновете също се опитаха да се включат в сблъсъка. В крайна сметка конфликтът утихна, но мачът беше прекъснат за 40 минути, през които съдиите анализираха видеозаписите.

¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana.



Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026

В крайна сметка, официалните лица решиха да отстранят от игра 11 играчи - петима от домакините и шестима от гостуващия тим. Играта беше подновена, а Оварензе надделя с 93:79, печелейки първия мач от четвъртфиналите. Следващият двубой ще се проведе в сряда, 13 май, на терена на Оливейрензе.

Междувременно, Органът за превенция и борба с насилието в спорта (APCVD) обяви, че ще докладва инцидентите на Прокуратурата и ще поиска разследване от тази институция.

От Оварензе пък излязоха с официално становище след инцидента и грозните сцени в мача:

"Баскетболът е емоция. Дербитата са страст, отдаденост и интензивност. Но всичко си има граници. И вчера червената линия беше премината. Осъждаме категорично всички актове на насилие, които се случиха. Призоваваме за сдържаност, любезност и граждански дух от страна на всички замесени (започвайки от нас самите) в една серия, която все още не е приключила. Що се отнася до нашите фенове, допълнителен призив: продължавайте да ни подкрепяте, носейки отбора на раменете си в победа и най-вече в поражение, винаги в най-добрия спортен дух. В крайна сметка, баскетболът е просто още една игра".