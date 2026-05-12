Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Финалният турнир при девойките до 16 г. в Първа дивизия ще бъде в Добрич

Финалният турнир при девойките до 16 г. в Първа дивизия ще бъде в Добрич

  • 12 май 2026 | 14:46
  • 333
  • 0
Финалният турнир при девойките до 16 г. в Първа дивизия ще бъде в Добрич

Финалната четворка в Първа дивизия при девойките до 16 години ще се проведе в Добрич. Срещите ще бъдат в зала “Добротица” на 20 и 21 май.

В надпреварата участие ще вземат четири тима. Това са Доростол, Асеновец 2005, Рилски спортист 1 и Ънстопабъл.

Ето и програмата на турнира:

20 май (2026 г.):

Полуфинал 1 - 16.00 ч. - Доростол - Асеновец 2005 - зала “Добротица”

Полуфинал 2 - 18.00 ч. - Рилски спортист 1 - Ънстопабъл - зала “Добротица”

21 май (2026 г.):

Финал за 3-то място - 11.00 ч. - Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2 - зала “Добротица”

Финал - 13.00 ч. - Победил Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2 - зала “Добротица”.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

ЛеБрон Джеймс след отпадането на Лейкърс: Дадох абсолютно всичко от себе си, не зная какво ми е подготвило бъдещето

  • 12 май 2026 | 11:09
  • 4500
  • 1
Лука Дончич обяви, че пропуска квалификациите за Световното първенство

Лука Дончич обяви, че пропуска квалификациите за Световното първенство

  • 12 май 2026 | 10:33
  • 929
  • 0
Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

Донован Мичъл изравни рекорд в НБА и поведе Кливланд към важна победа срещу Детройт

  • 12 май 2026 | 10:12
  • 853
  • 0
Оклахома помете Лейкърс, Дилън Брукс провокира ЛеБрон от първия ред

Оклахома помете Лейкърс, Дилън Брукс провокира ЛеБрон от първия ред

  • 12 май 2026 | 09:51
  • 3528
  • 1
Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

Кливланд изравни серията на Изток, Оклахома е на финал на Запад

  • 12 май 2026 | 08:38
  • 5576
  • 0
Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

Йован Попович пред Sportal.bg: Варненци са супер тим, Джамари Блекмън и Травис МакКонико решиха мача

  • 11 май 2026 | 22:37
  • 3091
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 29000
  • 264
Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

Левски публикува две паметни снимки и заключи: Между тях стоят големи обещания и малко истина

  • 12 май 2026 | 15:25
  • 4219
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 22700
  • 39
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 18727
  • 75
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 17297
  • 40
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 14484
  • 4