Финалният турнир при девойките до 16 г. в Първа дивизия ще бъде в Добрич

Финалната четворка в Първа дивизия при девойките до 16 години ще се проведе в Добрич. Срещите ще бъдат в зала “Добротица” на 20 и 21 май.

В надпреварата участие ще вземат четири тима. Това са Доростол, Асеновец 2005, Рилски спортист 1 и Ънстопабъл.

Ето и програмата на турнира:

20 май (2026 г.):

Полуфинал 1 - 16.00 ч. - Доростол - Асеновец 2005 - зала “Добротица”

Полуфинал 2 - 18.00 ч. - Рилски спортист 1 - Ънстопабъл - зала “Добротица”

21 май (2026 г.):

Финал за 3-то място - 11.00 ч. - Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2 - зала “Добротица”

Финал - 13.00 ч. - Победил Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2 - зала “Добротица”.