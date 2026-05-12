Боян Кьосев е най-добър реализатор на турнира за юноши до 19 години

Боян Кьосев от отбора на ЦСКА е състезателят, който отбеляза най-много точки средно на мач на завършилия в неделя финален турнир за юноши до 19 г. Баскетболистът на “червените” записва средно по 27.2 точки в двубоите на своя тим в надпреварата.

По-рано БФБ некоректно обяви друг лидер при реализаторите поради пропуск от страна на статистическия екип да актуализира данните от мачовете в официалната платформа на БФБ (причината НЕ е некоректна статистика, а пропуск коректната такава да бъде публикувана).

Статистическият екип на БФБ поднася извинения на БК ЦСКА, както и на състезателите Боян Кьосев и Владислав Станев от Шумен за грешката.

Снимка: БК ЦСКА