Боян Кьосев е най-добър реализатор на турнира за юноши до 19 години

Боян Кьосев от отбора на ЦСКА е състезателят, който отбеляза най-много точки средно на мач на завършилия в неделя финален турнир за юноши до 19 г. Баскетболистът на “червените” записва средно по 27.2 точки в двубоите на своя тим в надпреварата.
По-рано БФБ некоректно обяви друг лидер при реализаторите поради пропуск от страна на статистическия екип да актуализира данните от мачовете в официалната платформа на БФБ (причината НЕ е некоректна статистика, а пропуск коректната такава да бъде публикувана).
Статистическият екип на БФБ поднася извинения на БК ЦСКА, както и на състезателите Боян Кьосев и Владислав Станев от Шумен за грешката.
Снимка: БК ЦСКА