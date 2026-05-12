Ел Бакали вижда “специална възможност“ в Доха

  • 12 май 2026 | 15:36
Олимпийският шампион Суфиан Ел Бакали се завръща в бягането на 3000 метра с препятствия за турнира от Диамантената лига в Доха следващия месец. Мароканската звезда в дисциплината 3000 метра стийпълчейз ще се състезава в Доха, като си е поставил за цел да подобри световния рекорд.

Ел Бакали ще бъде голямото име в надпреварата на 3000 метра стийпълчейз за мъже на Mazzraty Doha Meeting на 19 юни, където се надява да се възползва от една от най-вълнуващите атмосфери в световната лека атлетика.

“Доха е като мой втори дом и за мен означава много да се състезавам на този турнир, където имам привилегията да бъда подкрепян от толкова много фенове“, заяви шампионът от Диамантената лига за 2022 г.

“Изправих се пред някои предизвикателства миналата година и въпреки че си тръгнах със сребърен медал от Световното първенство, бях разочарован. Подкрепата и насърчението, които получих оттогава, ми дават голяма мотивация и сила да продължа напред.“

Мароканската звезда претърпя няколко неуспеха през 2025 г., когато съперниците му Джорди Биймиш и Фредерик Рупърт спечелиха съответно световната титла и трофея от Диамантената лига. Въпреки това той записа две победи в Диамантената лига в Рабат и Монако и ще се стреми да се върне към обичайната си форма на световен лидер през този сезон.

Ел Бакали също така ще участва в турнири от Диамантената лига в Кецяо, Рабат и Стокхолм тази година, като споделя, че крайната му цел е нов световен рекорд.

“Продължавам да си поставям големи цели и съм много дисциплиниран в подхода си. В бъдеще амбицията ми е да спечеля олимпийското злато в Лос Анджелис, но това, за което мечтая в момента, е да поставя нов световен рекорд на 3000 метра стийпълчейз. Може би Доха е твърде скоро, но възможността да се състезавам в това събитие с подкрепата на толкова много мароканци ще бъде специална“, каза той.

Снимки: Gettyimages

