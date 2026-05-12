Батоклети стартира сезона на открито с победа на 1500 метра във Флоренция

Надя Батоклети започна сезона си на открито с победа в бягането на 1500 метра по време на турнира Pegaso Meeting във Флоренция, част от Световния атлетически континентален тур (категория Challenger). След като следваше пейсмейкъра до 800-ия метър за 2:11.3, Батоклети продължи сама към победата, финиширайки с време 4:03.75. Тя изпревари втората с повече от 12 секунди.

Батоклети е заявила, че основната ѝ цел за първата половина на летния сезон е да атакува европейския рекорд на Сифан Хасан на 5000 метра (14:13.42). Това ще се случи на родна земя в Рим на 4 юни, на същата писта, където италианката спечели златни медали на 5000 и 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика през 2024 г.

Друг европейски шампион Леонардо Фабри също постигна победа в тласкането на гюле. 29-годишният атлет, роден в покрайнините на Флоренция, смята стадион “Луиджи Ридолфи“ за свой дом. Той записа най-добрия си опит в шестия кръг – 21.43 метра.

Световната сребърна медалистка на 200 метра Ейми Хънт спечели спринта на 100 метра с време 11.17 секунди, въпреки силния насрещен вятър от 1.5 м/с. Нейната сънародничка Джема Рийки триумфира в бягането на 800 метра с резултат 2:01.26.

При мъжете на 800 метра победител стана испанецът Давид Баросо, който записа силно за началото на сезона време от 1:44.56. В същата дисциплина 18-годишният Алесандро Казони направи огромен пробив, завършвайки четвърти. Той подобри личния си рекорд от 1:48.55 на 1:46.59, с което постави нов национален рекорд на Италия за юноши под 20 години.

Може би най-доброто постижение за деня дойде от Закити Нене от Южна Африка, който спечели бягането на 400 метра при мъжете с впечатляващото време от 44.44 секунди.

