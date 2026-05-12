Завърналият се Иван Марков: Целта е медал от Лос Анджелис 2028!

Световният шампион по вдигане на тежести в категория до 85 килограма от Вроцлав 2013 Иван Марков си поставя за цел спечелване на олимпийски медал от Игрите в Лос Анджелис 2028.

37-годишният Марков, който е и двукратен европейски първенец от Тирана 2013 и Тел Авив 2014, в края на миналия сезон реши да се завърне в състезателната тежка атлетика след повече от 7-години пауза.

Той се готви в последните няколко месеца под ръководството на Милко Георгиев и на Атанас Литков, които доскоро бяха част от щаба на настоящия олимпийски, световен и европейски шампион Карлос Насар.

Марков се размина с олимпийски медал в Лондон 2012 заради само 10 грама по-голямо лично тегло от египтянина Тарек Яхия, оставайки четвърти в двубоя, но сега има амбицията да стигне до подиума в Лос Анджелис.

„Един ден се погледнах в огледалото и видях един неостаряващ човек, който все още има какво да покаже на българския народ и да направи нещо в негова чест.

До момента тренировките вървят прекрасно. Набираме сила и кондиция. Следва нов етап от подготовката с вдигане на тежести.

Основната ми цел е да взема медал от Олимпиадата през 2028 година в Лос Анджелис. Дотогава ми предстоят няколко състезания, които са за квоти и трябва да се представя максимално блестящо на тях“, коментира Марков в интервю за БТА.

Първото голямо състезание, на което той планира да участва при 85-килограмовите, е Световното първенство в Китай през октомври.

„Първата ми цел е да участвам на Световното първенство в Китай в края на октомври, като се надявам да вляза в осмицата, защото за квалификацията ми трябва класиране в топ 10. Това не е единственото състезание, което дава олимпийски квоти, но е първото близко, което ще ми даде възможност и да получа финансиране от държавата, да мога да си помогна за по-напред в подготовката. Реалистично вероятно няма да мога да се преборя за отличие, но мисля, че ще мога да покажа на всички, че все още ме бива“, каза още Марков.

„Както съм много далече, така и съм много близко. Всичко зависи от подготовката кат ще протече - тренировъчен процес, възстановителен процес, финансов процес. Много неща зависят не само от мен. Единственото, което може да спъне нещата е финансовата страна. Не мен ми се налага да не работя, нямам приходи, а за да мога да направя нещо – да отида на Олимпиада, а преди това на Световно и на Европейско, на Световни купи, за да мога да завоювам олимпийската квота, на мен ми се налага да плащам ежедневните разходи. За момента нямам нужда от космически суми от типа на 20, 30, 40 хиляди евро. Трябва ми много по-скромна сума, за да мога да поемам ежедневните си разходи. Надяваме се да отидем на едно голямо първенство, а след това съм сигурен, че големите спонсори сами ще ни потърсят“, добави тежкоатлетът.

„Никой сега не вярва, че 37-годишен чичка ще направи нещо. Сигурен съм, че много от хората си мислят точно по този начин, но точно на тази хора искам да им кажа, че когато един ден отида и си вдигна ръцете на подиума, тогава ще им пожелая да са живи и здрави“, каза още той.

Марков за последно е участвал в състезание по вдигане не щанги беше през 2018 година.

„Тънкият момент е, че през тези години съм се съхранил. Не съм толкова възрастен и сега искам да докажа, че възрастта не е толкова голям фактор. Важното е да имаш желание и правилен подход към нещо, което искаш да направиш. Да, ако бях на 50 години, най-вероятно нямаше да стане, но предвид сегашната ситуация мисля, че е напълно възможно това, което искам, в което вярвам и съм сигурен, че може да стане, да се случи“, категоричен е той.

Атанас Литков заяви, че е останал впечатлен от Иван Марков, когато двамата се са засекли на лагер във Варна в края на миналата година, където Марков е бил в ролята на треньор на англичани.

„Бях на лагера с Карлос, но виждайки Иван отстрани, забелязах, че е доста бърз, рязък. Казах му: „Човек, я се връщай“. В България няма много качествени атлети и видях, че ако се подготви добре, има всички шансове, а до Олимпиадата има още две години. Особено ако имаме някаква подкрепа, финансова най-вече, защото професионален спорт без финанси трудно може да стане. След една седмица беше размислил и ми каза, че се връща. Така тръгнаха нещата - първо онлайн, а след това той дойде в София и започнахме да работим и с Милко кондиционно, с мен като възстановяване. Засега нещата се получават добре, но ще ни трябва някаква подкрепа. В момента федерацията има затруднения и затова трябва да разчитаме на друго. Със сигурност ще потърсим и новия министър на спорта. В момента ние реално сме му единствените спонсори, имаме и още един – „Борн Уинър“, който помага с добавките. Но това е крайно недостатъчно. Затова се налага да търсим някаква помощ, за да може той да мисли само за спорт", заяви Литков.

Милко Георгиев смята, че с неговата методология и план за работа Марков може да постигне много.

„Той има достатъчно добра физика, техниката си е все още в него. Въпросът е, че заради това декондициониране, което е настъпило в последните години, трябва да се подходи по-отговорно и по-плавно да се стигне до върхова форма, защото тялото със сигурност няма да издържи. Самата идея е сериозно предизвикателство и мен това ме вълнува. Първо, той има желание, а когато атлетът има желание, на треньора му е много по-лесно. Второ, аз мога да докажа на себе си какво мога да направя в тази относително нестандартна, да не кажа сложна ситуация. Затова той е пестелив в очакванията си, защото не трябва да се правят компромиси, защото това може би ще бъде последната му Олимпиада. Теоретично може още една Олимпиада, физиологично е напълно възможно. Той няма някакви уведи, които да го спрат, но идеята е много плавна затова това световно, самото му завръщане в топ 10, 8, 6 ще бъде достатъчно. Вече догодина ще могат да се чертаят някакви планове, като главната цел е Олимпиадата. Затова трябва планиране“, заяви Георгиев.

„Самият факт, че аз съм се захванал с това нещо, а за момента няма никакво финансово изражение, не бих си губил времето, ако не виждам нещо реално. За момента не виждам нищо, което да попречи да се случи това. Аз лично мога да предположа най-високи неща, защото той е бил много силен. Това, че е на тази възраст не му пречи да е по-силен от когато и да било. С Наско съм видял как работим заедно, как е възстановявал Карлос, защото моите тренировки са много по-тежки, тъй като обемът е много голям. За мен е абсолютно постижимо и олимпийски шампион да стане. Не казвам, че ще стане със сигурност, но има всички предпоставки“, каза още той.

„Работил съм с Карлос, той е възприет за чудо и каквото и да направи екипът около него, той си чудото. Докато с Иван Марков, ако е бил чудо някога, сега никой не го смята за такова. А на мен това ми е интересно, него да го направя олимпийски шампион, защото тогава ще бъде очевидно, че има нещо повече от чудо“, добави специалистът.

Марков е амбициран да се пребори за спечелването на олимпийската квота.

„В Европа няма сериозна конкуренция, но в света - неговата категория е една от най-силните, може би заедно със 110 килограма, но него това го кефи. Там иска да се пребори в тази жестока конкуренция. Има един щангист, който се състезаваше с Карлос - колумбиец, който мина в по-долната категория, един египтянин, севернокореец, китайците сигурно също ще извадят нещо, поне 5-6 състезатели са на едно и също ниво“, обясни Литков.„И при Карлос имаше жестока конкуренция, но това нещо ни караше да работим на 101 процента и да правим това, което правим. Плановете са за нещо голямо“, допълни той.

Марков е наясно, че няма да е лесно да си осигури олимпийската квота, но е готов да се изправи срещу това предизвикателство.

„В България няма състезател на 85 килограма. Въпросът е вътрешната конкуренция, която ще се разиграе с квотите, защото една държава може да има трима представители на Олимпиада. Ако даден атлет през целия олимпийски цикъл се задържи на първото място в световната ранглиста, както е Карлос, то той получава „уайлд кард“ и тогава ще могат да участват общо четирима състезатели от България. Няма да е лесно, но ще бъде интересно. Това е дълъг и бавен процес, в който трябва да се подхожда много внимателно и много всеотдайно, поне от моя гледна точка. Така и ще направим, за да можем да имаме стабилна основа за самата Олимпиада“, завърши Иван Марков.