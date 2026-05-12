Оклахома помете Лейкърс, Дилън Брукс провокира Леброн от първия ред

Баскетболистите на Оклахома отстраниха Лос Анджелис Лейкърс с 4-0 от плейофите на НБА, така че сега могат спокойно да следят развитието на дуела Сан Антонио - Минесота (2-2). Четвъртият мач от от полуфиналната серия в Западната конференция бе изключително оспорван и приключи при резултат 115:110, като Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 35 точки, а Чет Холмгрен вкара забивка при 32,8 секунди до края, за да даде преднина на Тъндър.

Беше ясно, че Лейкърс без Лука Дончич не могат да се противопоставят на шампиона. Четвъртият мач донесе само малко по-ожесточена битка и съпротива от страна на отбора от Лос Анджелис. Тъндърс едва в средата на втората част поведоха с +12, но бързо резултатът беше изравнен и така се игра на високи обороти до самия край. Едва в заключителните моменти Тъндърс си осигуриха максимален триумф в серията.

Shai Gilgeous-Alexander 35 PTS, 8 AST, 11/22 FG, 12/15 FT, 61.2% TS vs Lakers

Аджай Мичъл отбеляза 10 от своите 28 точки в трескавия последен период, като Тъндър преодоляха упоритите усилия на Лейкърс и подобриха резултата си до 8-0 в плейофите с най-трудната си победа в плейофите.

41-годишният ЛеБрон Джеймс записа 24 точки и 14 борби в последния мач от 23-тия си сезон в НБА, но пропусна стрелба 20 секунди преди края, която щеше да изведе Лейкърс напред.

Остин Рийвс отбеляза 27 точки, но той също направи непростим пропуск от зоната на трите точки, с който можеше да изравни резултата осем секунди преди края на сезона за Лейкърс.

Докато "еерняците" се опитваха да се спасят, едно лице сред публиката не можеше да бъде по-щастливо от развоя на събитията.

Дилън Брукс, крилото на Финикс Сънс, известен като „лошото момче“ и чест провокатор на Леброн Джеймс, беше забелязан да седи до терена в "Крипто.ком Арена" с усмивка на лице, докато Лейкърс изоставаха с 49:45 на полувремето. 39-годишният играч, чийто отбор претърпя елиминация от Тъндърс в първия кръг без нито една победа, очевидно не можа да устои да не отскочи до Лос Анджелис, за да гледа как неговият заклет враг потенциално преживява същата съдба във втория кръг.

Историята между Брукс и Джеймс датира от първия кръг на плейофите през 2023 г., когато Брукс открито провокира най-добрия реализатор в историята на НБА, докато си разменяха словесни удари чрез медиите. По време на третия мач те влязоха и в пряк конфликт, след което Брукс се подигра на Джеймс заради възрастта му.

„Не ме интересува. Той е стар. Знаете ли какво имам предвид?“, заяви тогава пред журналисти Брукс, който по това време играеше за Мемфис Гризлис.

„Чаках това. Очаквах да го направи в четвъртия или петия мач. Искаше да каже нещо едва когато получих четвърто лично нарушение. Трябваше да говори по-рано. Но аз дразня мечки. Не уважавам никого, докато не ми вкара 40 точки.“

След като Лейкърс спечелиха тази серия в шест мача, Джеймс се обяви в Инстаграм.

„Ако някога ме видите да се бия с гризли в гората“, написа Джеймс в описанието на снимката, „ПОМОГНЕТЕ НА МЕЧКАТА.“

Двамата отново бяха в конфликт миналия декември, когато Брукс каза на журналисти, че Джеймс „обича хората, които му се кланят. Аз не се кланям.“