Следете плейофите на НБА със Sportal.bg: Кливланд в опит да изравни сериите, Оклахома посяга към финала на Запад

В ранните часове на днешния 9-и май (събота) се играят две нови срещи от плейофите на НБА на САЩ и Канада. Отново има по един мач от двете конференции, а Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време.

От 3:00 часа българско време Кливланд Кавалиърс излиза във второто си домакинство срещу Детройт Пистънс. “Кавалерите” изостават с 1-2 победи и евентуален успех ще изравни серията.

В другия сблъсък Оклахома Сити Тъндър води с 3-0 срещу ЛА Лейкърс и евентуална победа може да реши всичко още тази нощ.