Ню Йорк Никс помете Филаделфия 76 и отново е на финал на Изток

Ню Йорк Никс се справи безпроблемно с Филаделфия 76 и в мач 4 от полуфиналната серия между двата тима, като стигна до убедителна победа със 144:114. С този успех тимът от Голямата ябълка затвори серията с 4:0 победи и се класира за финалите на Източната конференция за втора поредна година.

Стрелбата от тройката се оказа решаваща за развоя на срещата. Никс реализираха 25 далечни изстрела, с което изравниха рекорд в плейофите на НБА, и на практика убиха интригата още до почивката. Те започнаха мача с 11 от 13 успешни опита отвъд дъгата в първата четвърт и повече не погледнаха назад, изграждайки преднина от над 20 точки още в началните минути.

Майлс Макбрайд отново зае място в стартовата петица при отсъствието на контузения Оу Джи Ануноби и се отличи с 25 точки, включително седем тройки. Джейлън Брънсън завърши с 22 точки и шест асистенции, задавайки тона в атака, докато Карл-Антъни Таунс и Джош Харт допринесоха с цялостното си представяне.

От своя страна, Филаделфия така и не намери своя ритъм. Никс водеха с 24 точки на полувремето, а в третата част увеличиха аванса си до близо 40, превръщайки финалните минути в чиста формалност.

Така Никс са в серия от седем поредни победи в плейофите, повечето от които с двуцифрена разлика, а нападението им изглежда остро и уверено. Тимът вече чака да научи следващия си съперник, който ще бъде определен от Кливланд Кавалиърс и Детройт Пистънс, като до момента "буталата" водят с 2:1 победи.

Снимки: Gettyimages