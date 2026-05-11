Утре пускат билетите за Левски - ЦСКА

  • 11 май 2026 | 17:09
Във вторник, 12 май, в 10:00 часа в продажба ще бъдат пуснати билетите за двубоя от 5-ия кръг на плейофите в Първа лига между Левски и ЦСКА. Мачът е на 16 май, събота от 16:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“.

Пропуските за “сините” запалянковци ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 15 май, петък от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн.

В събота, 16 май билети ще се продават на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 10.23 €
Сектор А – 15.34 €
Сектор А, Ложи 3, 4, 5, 6 и 7 – 30.00 €

*Към цената на билета е добавена административна такса от 1.02 €.

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“.

Децата до 7 г. (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски“.

За улеснение на привържениците, които ще посетят срещата с деца до 14 г., прилагаме декларация, която трябва да бъде попълнена преди влизане на Национален стадион „Васил Левски“.

Съобщението на ЦСКА пък гласи следното:

“Утре (12 май) в 10:00 часа ще стартира продажбата на билети за Вечното дерби срещу Левски от 5-ия кръг на плейофите в Първа професионална лига. Мачът е на 16 май (събота) от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА е символичен гост в двубоя и „червените“ фенове ще заемат места в Сектори Г и В.

От утре до 15 май (петък) пропуски ще се продават:

• Онлайн в мрежата на Eventim

• На касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч.)

• В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

В деня на мача (16 май) билети за „армейските“ сектори ще се продават:

• Онлайн в мрежата на Eventim

• В официалния фен магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12

• В мобилния фен магазин на ЦСКА, който ще бъде разположен на паркинга пред ст. „Българска армия“ от 12:00 ч.

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА НЯМА да могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор В - 15.34 € (30 лв.)
Сектор Г – 10.23 € (20 лв.)

По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Националния стадион „Васил Левски“.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.”

