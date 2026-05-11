Ти си вдъхновение за всички: Джирото с жест към незрящия Виктор Асенов

Незрящият Виктор Асенов получи специално внимание и поздравления от екипа на Джиро д'Италия след последния етап в София. Организаторите на едно от най-големите спортни състезания в света публикуваха видео с 30-годишния българин в социалните си мрежи с послание "Викторе, ти си вдъхновение за всички".

Жестът дойде, след като Асенов изпълни успешно поредното си голямо предизвикателство. Този път той се справи с целта, която си беше поставил - да кара 9 км напълно самостоятелно колело. Маршрутът му беше по цялата затворена отсечка на бул. "Цариградско шосе".

При завършването на Орлов мост Асенов предаде символично тромбата на Васил Терзиев. Кметът на София обаче отстъпи ролята си и покани незрящия ултрамаратонец да даде началото на велошествието, в което се включиха хиляди. Самият Асенов също влезе да кара в дългата колона, този път с тандемното си колело.

👏 Victor, sei una meravigliosa fonte d’ispirazione#GirodItalia | Victor Asenov pic.twitter.com/5pPLCwu8lm — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2026

"Прекрасно е. Чувствам се толкова щастлив. Радвам се, че се справих, защото за мен е важно да показвам, че границите си ги поставяме сами. Човек може всичко, стига да поиска, да опита и да действа. Другото готино нещо е, че в София се събраха толкова много хора, които дойдоха с колелата си и се забавляваха."

"Поздравления на всички организатори - на Столична община, на София - европейска столица на спорта и на Visit Sofia. Благодаря им, че отвориха вратите си за мен покрай посрещането на Джирото. Благодаря и на партньорите ми от Нечовешки магазини, ОББ, DEVIN Минерална и DECATHLON, защото подкрепата им ми дава възможност да продължавам да следвам мечтите си. Вече гледам към следващите големи приключения в България и по света. Джирото в България ни показа, че когато сме единни и работим здраво, можем да постигаме много. Поздравления за всички", добави Асенов.

През март миналата година Виктор стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството Еверестинг, като се качи 19 пъти поред на сняг от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи. Направи го благотворително за училището за кучета водачи. Освен това е завършвал 160-километровото планинско бягане Персенк ултра, правил е дуатлон на Витоша 100, както и колоездачното Дунав ултра (770 км) с тандемен велосипед.