Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ти си вдъхновение за всички: Джирото с жест към незрящия Виктор Асенов

Ти си вдъхновение за всички: Джирото с жест към незрящия Виктор Асенов

  • 11 май 2026 | 16:08
  • 304
  • 0
Ти си вдъхновение за всички: Джирото с жест към незрящия Виктор Асенов

Незрящият Виктор Асенов получи специално внимание и поздравления от екипа на Джиро д'Италия след последния етап в София. Организаторите на едно от най-големите спортни състезания в света публикуваха видео с 30-годишния българин в социалните си мрежи с послание "Викторе, ти си вдъхновение за всички".

Жестът дойде, след като Асенов изпълни успешно поредното си голямо предизвикателство. Този път той се справи с целта, която си беше поставил - да кара 9 км напълно самостоятелно колело. Маршрутът му беше по цялата затворена отсечка на бул. "Цариградско шосе".

При завършването на Орлов мост Асенов предаде символично тромбата на Васил Терзиев. Кметът на София обаче отстъпи ролята си и покани незрящия ултрамаратонец да даде началото на велошествието, в което се включиха хиляди. Самият Асенов също влезе да кара в дългата колона, този път с тандемното си колело.

"Прекрасно е. Чувствам се толкова щастлив. Радвам се, че се справих, защото за мен е важно да показвам, че границите си ги поставяме сами. Човек може всичко, стига да поиска, да опита и да действа. Другото готино нещо е, че в София се събраха толкова много хора, които дойдоха с колелата си и се забавляваха."

"Поздравления на всички организатори - на Столична община, на София - европейска столица на спорта и на Visit Sofia. Благодаря им, че отвориха вратите си за мен покрай посрещането на Джирото. Благодаря и на партньорите ми от Нечовешки магазини, ОББ, DEVIN Минерална и DECATHLON, защото подкрепата им ми дава възможност да продължавам да следвам мечтите си. Вече гледам към следващите големи приключения в България и по света. Джирото в България ни показа, че когато сме единни и работим здраво, можем да постигаме много. Поздравления за всички", добави Асенов.

През март миналата година Виктор стана първият незрящ в света, изпълнил предизвикателството Еверестинг, като се качи 19 пъти поред на сняг от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи. Направи го благотворително за училището за кучета водачи. Освен това е завършвал 160-километровото планинско бягане Персенк ултра, правил е дуатлон на Витоша 100, както и колоездачното Дунав ултра (770 км) с тандемен велосипед.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Ден на отворените врати в НСА

Ден на отворените врати в НСА

  • 11 май 2026 | 12:39
  • 621
  • 0
Пол Мание е смятан за новия феномен във френското колоездене

Пол Мание е смятан за новия феномен във френското колоездене

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 559
  • 0
Васил Терзиев: Отбор България показа най-доброто от себе си, заедно написахме тази история!

Васил Терзиев: Отбор България показа най-доброто от себе си, заедно написахме тази история!

  • 11 май 2026 | 09:24
  • 750
  • 0
Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

Виктор Танчев получи покана за преминаване на пробен период в италианския тим "Fantini"

  • 11 май 2026 | 01:41
  • 966
  • 0
Министър Енчо Керязов: България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света

Министър Енчо Керязов: България показа, че е достоен домакин на едно от най-престижните спортни събития в света

  • 10 май 2026 | 20:50
  • 1969
  • 8
Гийермо Томас Силва: Много съм щастлив как се развиха трите етапа в България, целта ми е да запазя розовата фланелка

Гийермо Томас Силва: Много съм щастлив как се развиха трите етапа в България, целта ми е да запазя розовата фланелка

  • 10 май 2026 | 20:43
  • 1660
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 5759
  • 64
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 19680
  • 193
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 9545
  • 12
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 33875
  • 96
Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

Атанас Бостанджиев със силни думи след спечелената титла

  • 11 май 2026 | 14:17
  • 4665
  • 5
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 13931
  • 19