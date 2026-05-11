Стрикланд посочи Имавов като съперник за първа защита на титлата

След победата си на UFC 328, Шон Стрикланд говори пред журналисти след изненадващия успех срещу Хамзат Чимаев в събота в Нюарк, Ню Джърси, с който си върна титлата в средна категория. Шон Стрикланд иска второто му царуване като шампион на UFC да се основава на заслуги и поради тази причина смята, че Насурдин Имавов трябва да бъде първият му претендент.

Стрикланд (31-7 MMA, 18-7 UFC) си върна титлата в средна категория на UFC 328 в събота след победа с разделено съдийско решение над Хамзат Чимаев (15-1 MMA, 9-1 UFC). Той получи контузия на носа по време на битката, но заяви, че след като се възстанови, ще бъде готов да заложи новия си пояс. Кой обаче трябва да бъде човекът, който ще се бие за него? Стрикланд заяви, че иска да се придържа към ранглистата на UFC, а Имавов, когото вече е побеждавал, е най-високо класираният боец, който не идва след загуба.

„Аз наистина вярвам в ранглистата на UFC“, каза Стрикланд пред MMA Junkie на пресконференцията след UFC 328. „Мисля, че тя има значение. Мразя, когато бойци я прескачат. Така че, ако това е човекът, когото UFC искат, ако това показва ранглистата, значи това е той. Да действаме.“

В момента Имавов е номер 2 в средна категория в официалната ранглиста на UFC. Той е в серия от шест мача без загуба, като последното му поражение е именно от Стрикланд в мач, приет с кратко предизвестие в полутежка категория на UFC Fight Night 217 през януари 2023 г.

Единственият боец, класиран по-високо, е бившият шампион под номер 1 Дрикус Ду Плесис, който сложи край на първото царуване на Стрикланд през януари 2024 г., а след това загуби реванша 13 месеца по-късно. Ду Плесис обаче не се е състезавал, откакто загуби пояса от Чимаев през август, 2025.