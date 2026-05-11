Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
  3. Сънародник на Мустафа Сангаре със специална награда във Франция

Сънародник на Мустафа Сангаре със специална награда във Франция

  • 11 май 2026 | 14:34
  • 369
  • 0
Сънародник на Мустафа Сангаре със специална награда във Франция

Халфът на Ланс Мамаду Сангаре получи наградата на името на Марк-Вивиен Фое за най-добър африкански футболист във френската Лига 1 за сезона, пише вестник "Льо Паризиен". Националът на Мали, където играе с нападателя на Левски и негов съименник Мустафа Сангаре, изпревари двама футболисти от Сенегал - Ламин Камара от Монако и Муса Ниакате от Лион.

Мамаду Сангаре направи страхотен сезон с Ланс, който си гарантира второто място в класирането и участие в Шампионската лига. Роденият в Бамоко играч записа в актива си три гола и четири асистенции, но имаше огромен принос в разбиването на атаките на съперника и поставяне на началото на нападанията на отбора си. 

23-годишният Сангаре бе привлечен в Ланс миналото лято от Рапид Виена, като преди това е играл в Ред Бул Залцбург. "Той е щедър играч, не само по отношения на усилията, които прави, но и към футбола като цяло. Той винаги и на нивото на очакванията на феновете - вкарва хубави голове, солидарен е с отбора", коментира треньорът на Ланс Пиер Саж. 

Мамаду Сангаре наследява защитника на ПСЖ Ашраф Хакими, който не бе сред селектираните 11 играчи за приза, след като бе обвинен през февруари от 24-годишна жена в изнасилване. Сангаре става третият футболист на Ланс с трофея след Гаел Какута и Секо Фофана

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

Гранит Джака: Трябва да се гордеем с постигнатото

  • 11 май 2026 | 13:14
  • 782
  • 0
Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

Уест Хам ще подаде официална жалба до Премиър лийг за отменения гол срещу Арсенал

  • 11 май 2026 | 13:08
  • 2842
  • 3
Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

Мари-Луиз Ета: Щастлива съм за целия отбор

  • 11 май 2026 | 12:59
  • 835
  • 1
Неймар отново бележи

Неймар отново бележи

  • 11 май 2026 | 12:21
  • 584
  • 1
Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

Гави за сблъсъците с Винисиус: Той е страхотен играч, казах му да млъкне и това е

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 3858
  • 7
Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се насочва към Тиаго Мота

  • 11 май 2026 | 12:16
  • 414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 2413
  • 14
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 16183
  • 158
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 4641
  • 5
Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

Левски непоставен на старта в ШЛ и това може да се окаже отлична новина (ето съперниците за първите два кръга)

  • 11 май 2026 | 11:20
  • 28341
  • 82
Филип Кръстев претърпя операция

Филип Кръстев претърпя операция

  • 11 май 2026 | 14:44
  • 1326
  • 3
От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

От Ливърпул се свързали с Реал, за да попитат какво не се е получило с Чаби Алонсо

  • 11 май 2026 | 09:55
  • 11475
  • 14