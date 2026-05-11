Сънародник на Мустафа Сангаре със специална награда във Франция

Халфът на Ланс Мамаду Сангаре получи наградата на името на Марк-Вивиен Фое за най-добър африкански футболист във френската Лига 1 за сезона, пише вестник "Льо Паризиен". Националът на Мали, където играе с нападателя на Левски и негов съименник Мустафа Сангаре, изпревари двама футболисти от Сенегал - Ламин Камара от Монако и Муса Ниакате от Лион.
Мамаду Сангаре направи страхотен сезон с Ланс, който си гарантира второто място в класирането и участие в Шампионската лига. Роденият в Бамоко играч записа в актива си три гола и четири асистенции, но имаше огромен принос в разбиването на атаките на съперника и поставяне на началото на нападанията на отбора си.
23-годишният Сангаре бе привлечен в Ланс миналото лято от Рапид Виена, като преди това е играл в Ред Бул Залцбург. "Той е щедър играч, не само по отношения на усилията, които прави, но и към футбола като цяло. Той винаги и на нивото на очакванията на феновете - вкарва хубави голове, солидарен е с отбора", коментира треньорът на Ланс Пиер Саж.
Мамаду Сангаре наследява защитника на ПСЖ Ашраф Хакими, който не бе сред селектираните 11 играчи за приза, след като бе обвинен през февруари от 24-годишна жена в изнасилване. Сангаре става третият футболист на Ланс с трофея след Гаел Какута и Секо Фофана.
