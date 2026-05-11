Ден на отворените врати в НСА

На 19 май в Национална спортна академия ще се проведе Ден на отворените врати за всички, които проявяват интерес към образованието в НСА. Събитието ще се започне в 11.00 ч. с презентация в зала „Аула Максима“ на Ректората и ще продължи с опознавателна обиколка в учебно-спортната база на Академията.

Участниците ще получат детайлна информация за кандидатстването и обучението в Спортната академия, ще разгледат модернизираните учебни зали и впечатляващата спортна база, конкурентни на водещи световни университети. Ще се запознаят с интересната музейна експозиция в Образователния и олимпийски център, акредитиран към Международния олимпийски комитет. Програмата включва също посещения на спортни зали с атрактивни демонстрации. Организаторите са подготвили и специални изненади: среща с елитни спортисти - възпитаници на НСА, игри и награди.

Денят на отворените врати е отлична възможност за младите хора, решили да посветят професионалния си път на спорта, физическото възпитание и общественото здраве, да се запознаят отблизо с условията за обучение и възможностите за кариерно развитие.

Национална спортна академия "Васил Левски" е единственото в България специализирано висше училище в сферата на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията/физиотерапията. Наред с подготовката на треньори по 68 вида спорт и учители по физическо възпитание, от няколко години в НСА се обучават медицински сестри. Предлагат се също специалности в областта на спортния мениджмънт, спортно-туристическите активности, индустрията за свободното време, бойно-приложната подготовка, спортната журналистика и други актуални и търсени на пазара на труда професионални квалификации.