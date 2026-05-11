116 родни джудоки се включиха в квалификациите за Балканското за момичета и момчета

  • 11 май 2026 | 09:41
  • 169
  • 0
116 момичета и момчета се включиха в квалификациите за Балканското първенство през месец юни.

Надпреварата бе в зала „Олимпиада“ в Пловдив.

Победители станаха:

При момчетата: Иван Арабаджиев (38 кг), Мартин Стоянов (42), Ивайло Петков (46), Николай Крачунов (50), Ростислав Георгиев (55), Светослав Проданов (60), Божидар Георгиев (66), Адриан Вельов (73), Тимур Мастан (над 73)

При момичетата: Ивелина Георгиева (32), Зоя Самотрясова (36), Никол Николова (40), Петя Китова (44), Тея Петрова (48), Мария Ракева (52), Ани Бораджиева (57), Микаела Михова (63), Галена Динева (над 63).

Балканиадата ще бъде в Битоля, Северна Македония на 6-7 юни.

