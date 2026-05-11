Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва

Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва

  • 11 май 2026 | 09:35
  • 253
  • 0
Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва

Българските състезатели спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо за кадети в Будна, Черна гора.

Александър Вушев се окичи със сребро при 55-килограмовите, Емо Христов (60 кг), Михаил Апостолов (66 кг) и Димитър Желязков (73 кг) завоюваха бронзовите отличия.

На крачка от медалите - пети, останаха Ема Василева и Ивон Тодорова в категория до 52 кг, Андреа Стоева (63 кг), Мария Черкелиева (над 70 кг), Христо Шумков (50 кг), Даниел Колев (60 кг) и Кристиян Нгуен (66 кг), съобщават от БФ Джудо.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Втори медал за Лазар Шопов в САЩ

Втори медал за Лазар Шопов в САЩ

  • 10 май 2026 | 19:06
  • 988
  • 0
Стрикланд сподели за контузия, която е получил дни преди UFC 328

Стрикланд сподели за контузия, която е получил дни преди UFC 328

  • 10 май 2026 | 13:02
  • 3379
  • 0
Дейна Уайт: Хамзат не иска да се бие повече в средна категория

Дейна Уайт: Хамзат не иска да се бие повече в средна категория

  • 10 май 2026 | 10:11
  • 6031
  • 0
Атеба Гутие блесна с нокаут на UFC 328 и предизвика Адесаня

Атеба Гутие блесна с нокаут на UFC 328 и предизвика Адесаня

  • 10 май 2026 | 09:35
  • 891
  • 0
Симеон Наковски спечели титла в Мадрид

Симеон Наковски спечели титла в Мадрид

  • 10 май 2026 | 09:31
  • 1054
  • 0
Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

Дюбоа оцеля два нокдауна, за да спре Уордли във вълнуващ трилър

  • 10 май 2026 | 08:09
  • 22700
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

Пуснаха билетите за финала! Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 билета за 20 минути

  • 11 май 2026 | 10:33
  • 2980
  • 9
Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

  • 10 май 2026 | 23:55
  • 73608
  • 595
Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

  • 10 май 2026 | 23:45
  • 28713
  • 21
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 33099
  • 37
Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

  • 10 май 2026 | 21:05
  • 31043
  • 72
Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

  • 10 май 2026 | 20:33
  • 58881
  • 237