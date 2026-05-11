Кадетите спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо в Будва

Българските състезатели спечелиха четири медала на Балканиадата по джудо за кадети в Будна, Черна гора.

Александър Вушев се окичи със сребро при 55-килограмовите, Емо Христов (60 кг), Михаил Апостолов (66 кг) и Димитър Желязков (73 кг) завоюваха бронзовите отличия.

На крачка от медалите - пети, останаха Ема Василева и Ивон Тодорова в категория до 52 кг, Андреа Стоева (63 кг), Мария Черкелиева (над 70 кг), Христо Шумков (50 кг), Даниел Колев (60 кг) и Кристиян Нгуен (66 кг), съобщават от БФ Джудо.