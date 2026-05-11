Манол Георгиев: Играем за честта си

Марица (Милево) надигра гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 4:0. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Манол Георгиев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Домакините наистина играха силно, но двата отбора се различаваме доста. Те водят ежедневен тренировъчен процес, финалисти са за купата на Аматьорската лига и преследват високо класиране в шампионата. При нас ситуацията е такава, че на момчетата им падна гардът в последните няколко кръга заради положението, в което се намираме. До края на сезона ни остават още четири двубоя, в които ще играем за честта си. Наистина ситуацията е тежка, но това е положението. В мача ни липсваха футболисти – Омар Адел, Атанас Зехиров, Петко Петков, Ангел Димитров и Йордан Ковачев. Напоследък виждате, че разчитам повече на младите момчета, които опитват да дават максимума от себе си“.