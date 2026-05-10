Световни вицешампиони и Любо Ганев наградиха българските волейболни звезди на бъдещето

„Ботев“ (Ихтиман) и „Марица“ (Пловдив) станаха шампиони на „А1 Звезди на бъдещето до 14 г.“

Световните вицешампиони с националния отбор на България по волейбол за мъже Венислав Антов и Дамян Колев и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев връчиха медалите и купите на българските волейболни таланти, участвали в четвъртото издание на турнира „А1 Звезди на бъдещето до 14 г.“, организиран от ВК „Левски София“.

„Ботев“ (Ихтиман) стана шампион при момчетата след директен шампионски мач с „Левски“ в последния кръг от турнира. До този момент и двата отбора имаха по 4 чисти победи. С успеха над „сините“ момчетата от Ихтиман заслужиха първото място, а „Левски“ остана след тях. ЦСКА е на трето място, а след това се класираха „Металург“ (Перник), „Арда“ (Кърджали) и „Родопа“ (Смолян).

„Марица“ (Пловдив) стана шампион при момичетата след решителна победа над „Левски“ с 3:0 гейма в последния кръг, преди който на първата позиция бяха „сините“. „Любо Ганев Автосвят“ (Русе), който победи с 2:1 гейма „Марица“ и загуби с 0:3 от „Левски“, в крайна сметка излезе на второ място с по-добро точково съотношение от всички изиграни геймове. На четвърто място е ЦСКА пред „Бдин Вида“ (Видин) и ВАСК.

Любомир Ганев връчи шампионските купи на „Ботев“ (Ихтиман) и „Марица“ (Пловдив). Венислав Антов и Дамян Колев наградиха избраните за MVP на турнира. Президентът на волейболната федерация и националите заедно с основния организатор на турнира Атанас Гаров – основател и управляващ партньор на Garitage Park, и управляващия директор на Yource Bulgaria Стефан Дермюл връчиха медалите и статуетките на попадналите в идеалните отбори. По традиция медали получават всички участници.

„Поздравявам „Левски“ за турнирите за подрастващи, които организира. Те дават на талантите възможността още от малки да усетят състезателния дух при най-добри условия. Да се радват на играта със своите съотборници, да се наслаждават на волейбола и на спортсменството“, заяви Любомир Ганев.

„Благодаря ви, деца, че ни дарихте с такива страхотни емоции. Надяваме се, че успяхте да вземете всичко от този турнир – най-вече добри приятелства и удоволствие от играта. Благодаря и на родителите, които бяха до вас от трибуните в залата, но които всъщност са до вас навсякъде и ще продължат да подкрепят волейболното ви развитие“, заяви Атанас Гаров.

„За мен е удоволствие за пореден път да съм част от турнира „А1 Звезди на бъдещето“. Винаги съм щастлив, като видя деца, които обичат волейбола и тренират всеки ден, защото и аз съм бил същият. Пожелавам на всички участници да продължават да се трудят и всичко друго ще се получи с времето. Мечтайте смело“, обърна се Дамян Колев към талантите.

„За мен е изключително удоволствие да съм отново в залата на „Левски“, и то по такъв повод. Поздравявам всички хора, отговорни за щастието този турнир да се провежда за поредна година. Изключително удоволствие е да виждам толкова много деца, които обичат волейбола. Бъдете здрави и продължавайте да следвате мечтите си“, каза Венислав Антов на гледащите го с блясък в очите над 160 участници в турнира.

Той покани всички на Европейското първенство по волейбол за мъже в София през септември. „Надявам се, че ще успеем да ги зарадваме с играта си“, каза Антов. А веднага след турнира в спортна зала „Левски София“ заедно с Дамян Колев заминаха за лагера на националите в Самоков.

ИДЕАЛЕН ОТБОР ПРИ МОМЧЕТАТА

Владимир Бичев от „Ботев“ (Ихтиман), Симеон Душанов от „Левски“, Иван Методиев от ЦСКА, Виктор Иванов от „Металург“ (Перник), Ерен Хайрула от „Арда“ (Кърджали) и Боян Йерусалимов от „Родопа“ (Смолян)

MVP на турнира при момчетата:

Георги Кьосев от „Ботев“ (Ихтиман)

ИДЕАЛЕН ОТБОР ПРИ МОМИЧЕТАТА

Михаела Тодорова от „Марица“, Мария Недева от „Любо Ганев Автосвят“, Симона Радионова от „Левски“, Радина Нинова от ЦСКА, Калина Георгиева от „Бдин Вида“ (Видин) и Карина Пенчева от ВАСК.

MVP на турнира при момичетата:

Пламена Еринкова от „Марица“