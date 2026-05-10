Втори медал за Лазар Шопов в САЩ

Състезателят по бразилско жиу-жуци Лазар Шопов спечели бронзов медал на отвореното първенство на Сан Антонио (САЩ) на Международната федерация по бразилско жиу-жицу (IBJJF).

18-годишният спортист стигна до челната тройка в категорията до 76 килограма за мъже/сини колани с кимоно (ги). На тепиха в Сан Антонио възпитаника на варненската академия "Бразилско жиу-жицу Варна" изигра три борби, като една от тях бе в отворената категория.

Това е втори бронз за медалиста от европейски първенства за юноши на територията на САЩ, след като преди няколко седмици стигна до почетната стълбичка на отвореното първенство на IBJJF и в Хюстън.

Шопов провежда подготовка в академията на живата легенда на BJJ Бруно Бастос в Тексас, а в началото на месец юни ще участва и в Мондиала по BJJ в Лас Вегас.

Припомнете си първото интервю на младия талант Лазар Шопов пред Sportal.bg тук:

