Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) победи Шумен 61 с 24:23 (10:9) като гост в първия мач от финалната серия в първенството на България по хандбал за мъже.

През първото полувреме домакините, които завършиха на първо място в редовния сезон, поведоха с 4:2 след малко повече от 10 минути игра, но Локомотив успя да изравни резултата при 6:6 около деветнадесетата минута на срещата, когато играч на домакините получи червен картон. Около минута преди края на полувремето гостите поведоха и с 10:9 и резултатът се задържа до почивката.

Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

На полувремето се стигна до краткотрайно стълкновение между играчи на двата отбора, което след около минута бе преустановено. Играчи и представители на клуба домакин имаха претенции, че са ощетени от съдийството през първата част.

Второто полувреме започна по-силно за домакините и след около 10 минути игра резултатът бе 16:10 в полза на Шумен 61. В средата на полувремето преднината на шуменските хандбалисти бе 3 гола, а резултатът бе 19:16. Около 8 минути преди края на срещата гостите намалиха преднината на Шумен до 1 гол, при резултат 21:20. В 24-ата минута на второто полувреме отборите достигнаха до изравняване 21:21. Последваха голове за гостите и около минута преди финала на срещата те дръпнаха с 24:22. Последва гол за шуменци около половин минута преди края на мача, но това беше всичко в срещата.

Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството

Шумен 61 има домакинско предимство в серията, ако се стигне до трета среща, след като завърши на първо място в редовния сезон. Супер финалът се играе до две победи.

В историята си Шумен 61 има общо седем титли на България (1996, 2009, 2010, 2011, 2021, 2022 и 2023), а Локомотив (Горна Оряховица) са двукратен победител - през 2024 и 2025 г.

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

В полуфиналите на първенството на България по хандбал за мъже Шумен 61 отстрани Спартак (Варна) с 2:1 победи, а Локомотив (Горна Оряховица) се наложи над Фрегата с 2:0 победи в полуфиналната серия.