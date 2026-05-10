Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

  • 10 май 2026 | 18:49
  • 259
  • 0
Локомотив (ГО) стартира с победа финалната серия в мъжкия хандбал

Защитаващият титлата си Локомотив (Горна Оряховица) победи Шумен 61 с 24:23 (10:9) като гост в първия мач от финалната серия в първенството на България по хандбал за мъже.

През първото полувреме домакините, които завършиха на първо място в редовния сезон, поведоха с 4:2 след малко повече от 10 минути игра, но Локомотив успя да изравни резултата при 6:6 около деветнадесетата минута на срещата, когато играч на домакините получи червен картон. Около минута преди края на полувремето гостите поведоха и с 10:9  и резултатът се задържа до почивката.

Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство
Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

На полувремето се стигна до краткотрайно стълкновение между играчи на двата отбора, което след около минута бе преустановено. Играчи и представители на клуба домакин имаха претенции, че са ощетени от съдийството през първата част.

Второто полувреме започна по-силно за домакините и след около 10 минути игра резултатът бе 16:10 в полза на Шумен 61. В средата на полувремето преднината на шуменските хандбалисти бе 3 гола, а резултатът бе 19:16. Около 8 минути преди края на срещата гостите намалиха преднината на Шумен до 1 гол, при резултат 21:20. В 24-ата минута на второто полувреме отборите достигнаха до изравняване 21:21. Последваха голове за гостите и около минута преди финала на срещата те дръпнаха с 24:22. Последва гол за шуменци около половин минута преди края на мача, но това беше всичко в срещата.

Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството
Шумен 61 приема шампиона Локомотив (Горна Оряховица) в първия мач от финалната серия в първенството

Шумен 61 има домакинско предимство в серията, ако се стигне до трета среща, след като завърши на първо място в редовния сезон. Супер финалът се играе до две победи.

В историята си Шумен 61 има общо седем титли на България (1996, 2009, 2010, 2011, 2021, 2022 и 2023), а Локомотив (Горна Оряховица) са двукратен победител - през 2024 и 2025 г.

Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)
Локомотив (ГО) се класира за Суперфиналите, Шумен 61 изравни серията срещу Спартак (Варна)

В полуфиналите на първенството на България по хандбал за мъже Шумен 61 отстрани Спартак (Варна) с 2:1 победи, а Локомотив (Горна Оряховица) се наложи над Фрегата с 2:0 победи в полуфиналната серия.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

Бяла завърши с пълен актив основната фаза в женското хандбално първенство

  • 10 май 2026 | 18:39
  • 260
  • 0
Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10617
  • 16
Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне Джирото в София

Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне Джирото в София

  • 10 май 2026 | 17:18
  • 453
  • 0
Сребърен медал за България на европейското първенство по спортна стрелба в Осиек

Сребърен медал за България на европейското първенство по спортна стрелба в Осиек

  • 10 май 2026 | 17:12
  • 345
  • 0
Енчо Керязов: Спортът трябва да бъде национална политика

Енчо Керязов: Спортът трябва да бъде национална политика

  • 10 май 2026 | 17:10
  • 557
  • 3
Дадено е началото на последния български етап от Джиро д'Италия

Дадено е началото на последния български етап от Джиро д'Италия

  • 10 май 2026 | 13:47
  • 6251
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10617
  • 16
Добруджа 0:0 Берое

Добруджа 0:0 Берое

  • 10 май 2026 | 19:14
  • 2778
  • 1
Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 10 май 2026 | 19:19
  • 5052
  • 14
Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 11726
  • 21
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 16928
  • 42
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 14391
  • 27